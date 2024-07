Liguria. Nello stesso giorno in cui la procura di Genova si è espressa in modo favorevole rispetto all’istanza presentata dall’avvocato del presidente della Regione Giovanni Toti per chiedere nuovi incontri politici, arrivano nuovi dettagli sulla manifestazione unitaria convocata dalle opposizioni a Genova.

L’appuntamento è per giovedì 18 aprile alle 17.30 a De Ferrari, davanti alla sede della Regione. Stando a quanto trapelato sino a oggi parteciperanno anche i leader nazionali, e dunque Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Un banco di prova importante per il cosiddetto “campo largo” in vista di un appuntamento fondamentale: la chiamate alle urne, che sia anticipata (in caso di dimissioni di Toti) o che si arrivi a fine mandato, come auspicato dalla giunta regionale, il cui diktat resta “avanti tutta”.

La notizia della manifestazione era stata diffusa all’indomani dal secco “no” del Riesame alla richiesta di revoca dei domiciliari per il presidente sospeso, un’ordinanza che ha dato un nuovo scossone alla situazione di stallo che si era venuta a creare dopo la prima istanza depositata dall’avvocato di Toti, Stefano Savi, e il primo veto della gip. Il presidente sospeso resta dunque nella casa di famiglia di Ameglia, e da qui potrà quantomeno incontrare i leader politici amici e gli alleati.

I primi a tornare nello spezzino dovrebbero essere i fedelissimi di Toti, gli assessori regionali Giacomo Giampedrone e Marco Scajola, e il vicepremier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini. Le date ancora non sono state stabilite, e l’istanza è al momento ancora sul tavolo della gip Paola Faggioni, che dovrebbe decidere nelle prossime ore. Già a giugno la gip Faggioni aveva autorizzato gli incontri politici richiesti da Toti fissando solo la modalità (in presenza) e la durata massima, e lasciando poi alle parti la definizione dei tempi.

Tornando alle mosse del centrosinistra, in piazza ci saranno certamente Pd, Movimento 5 Stelle e Alleanza VerdiSinistra, e pare che saranno presenti anche i rappresentanti locali di Azione. Non ci sarà invece Italia Viva, tenuto anche conto del fatto che i renziano, a Genova, fanno parte della maggioranza del sindaco Marco Bucci e che la coordinatrice cittadina è la consigliera di maggioranza Arianna Viscogliosi.

Da chiarire poi gli equilibri interni: il fronte locale invoca a gran voce le dimissioni di Toti, ma l’obiettivo è anche lanciare una nuova offensiva al governo Meloni, portando in piazza anche temi caldi come l’autonomia differenziata, il ddl Nordio sulla Giustizia, l’ipotesi premierato e la mancanza di fondi per sanità e scuola pubblica. E mettere d’accordo tutti, su base locale e su base nazionale, è complesso.