Corruzione in Liguria, Ilaria Cavo dice No al ‘voto di scambio’. “E allora daremo una mano a un’altra amica”

Liguria. “Se non vuoi la nostra collaborazione nessun problema basta essere chiari” scrive il 2 gennaio 2020 Italo Maurizio Testa a Ilaria Cavo. Sono passati dieci giorni dall’incontro avvenuto presso il Roadhouse di Capriate nella bergamasca dove lei, su invito del deputato di Cambiamo Alessandro Sorte, aveva incontrato i gemelli Arturo Angelo e Italo Maurizio Testa, indagati per voto di scambio con l’aggravante del 416bis nel filone della corruzione elettorale della maxi inchiesta della Procura di Genova.

“Se ben ricordo era stato Toti a dire di parlare con Sorte perché quest’ultimo, conoscendo delle persone che potevamo sostenermi nella campagna elettorale per le elezioni regionali del 2020, voleva mettermi in contatto. Sorte “mi spiegò che si trattava di un suo consigliere comunale della bergamasca che era anche rappresentante di un’associazione di Riesini che aveva riferimenti anche su Genova”.

A Cavo (oggi deputata di Italia al Centro-Noi moderati) tuttavia quelle persone non erano piaciute per niente e, sentita come persona informata sui fatti dal pm Federico Manotti, ha spiegato perché: “Mi fu chiesto in maniera esplicita che loro, per effettuare la campagna elettorale a Genova, avevano necessità di essere spesati con il pagamento di vitto alloggio per un certo periodo di giorni a Genova. Inoltre mi fecero intendere che a fronte di un importante sostegno quantificabile, secondo loro, in circa 400 voti sarebbe stato possibile, successivamente alle elezioni, che richiedessero dei posti di lavoro” per qualcuno della loro comunità a Genova. “Il ragionamento non mi piacque – ha detto Cavo – e neppure i “toni impositivi” con cui si erano rapportati con lei.

Per chiudere velocemente quell’incontro, che la aveva messa a disagio, li congeda dicendo che avrebbe valutato. A quel punto cominciano i messaggi di Maurizio Testa che le chiede insistentemente cosa ha deciso di fare. Cavo nel frattempo si confronta con il suo avvocato, Pietro Bogliolo. Lei addirittura vorrebbe denunciarli. Il legale le dice che la denuncia non è necessaria ma “di tenersi lontana da quelle persone e di chiarire con il deputato Sorte che non era interessata a percorrere quella strada”.

Qualche giorno dopo a Roma Cavo incontra a una cena tutti i deputati di Cambiamo. All’incontro c’è anche Toti: “Prima della cena parlai riservatamente con Toti per dirgli che avrei a Sorte che non intendevo avere la collaborazione delle persone con cui mi aveva messo in contatto perché non mi erano piaciute. Toti rispose che non c’erano problemi e di parlane con Sorte visto che erano persone di suo riferimento”. E precisa che “con Toti non entrammo nei merito probabilmente anche perché non c’era il tempo”. Invece Alessandro Sorte, quando Cavo gli dice perché non vuole più avere a che fare con i Testa le risponde che probabilmente “avevo capito male, che il loro linguaggio poteva essere frainteso, che volevano solo darmi una mano e che non avevo capito nulla”. Al che lei replica che se davvero non aveva capito sperava a questo punto di non ricevere più messaggi.

Invece un ulteriore messaggio da Arturo Testa lo riceve, qualche giorno dopo quella cena: “Buongiorno Ilaria – le scrive Maurizio Testa – Alessandro (Sorte, ndr) mi ha detto che non si fa nulla. Ok, ti auguriamo tanta fortuna lo stesso, daremo comunque una mano ad un’altra amica”. Cavo ha detto ai pm di non sapere “a chi si riferissero” né di esserselo chiesta “in quanto l’ho inteso come ulteriore forma di pressione e non come un dato attuale e reale”.

Secondo quanto ricostruito dagli investigato, su input di Cozzani i Testa avrebbero dovuto raccogliere i voti per altri due candidati di Cambiamo: Lilli Lauro (anche lei non indagata) e di Stefano Anzalone, che è invece indagato nell’ambito dell’inchiesta.

Poco prima delle elezioni in vista della cena elettorale organizzata dai Riesini a Punta Vagno (cena a cui parteciperà il governatore Toti, ma non Ilaria Cavo), lei parla con Cozzani che insiste per una sua partecipazione:“Vieni, mostri due santini, stai poco… è come la mortadella: poca spesa, tanta resa” diceva, ma lei aveva declinato l’invito. “Dissi a Cozzani che a mio avviso doveva stare lontano da queste persone”.

A Cavo viene anche chiesto se sa perché Toti in occasione della cena a Punta Vagno aveva detto ad Maurizio Testa di “dirottare” comunque un certo numero di voti a suo favore, nonostante le ‘incomprensioni’, come ha confermato lo stesso Giovanni Toti nell’interrogatorio. “La risposta la può dare solo il presidente – ha detto lei – Posso ipotizzare che si sia approcciato a questo incontro come ai vari incontri della campagna elettorale in cui si chiede sostegno per i candidati della lista e delle persone a lui vicine”.