Controllo di Vicinato, a Loano nasce il 13^ gruppo: otto famiglie pronte a vigilare sulla zona di via degli Alpini

Loano. E’ ora formata da ben 13 gruppi la rete del Controllo di Vicinato di Loano. In questi giorni, infatti, otto famiglie hanno dato via al gruppo che “coprirà” la zona di via degli Alpini.

“Il Controllo del Vicinato è strumento di prevenzione della criminalità che presuppone la partecipazione attiva dei cittadini residenti in una determinata zona e la collaborazione di questi ultimi con le forze di polizia statali e locali, attraverso la sorveglianza informale, il contatto con i propri vicini e la diffusione di buone pratiche – ricordano il sindaco di Loano Luca Lettieri ed il comandante della polizia locale Gianluigi Soro – A tutti gli abitanti dell’area interessata è unicamente richiesto di alzare il livello di attenzione attraverso pochi, semplici passaggi: tra questi, il ‘far sapere’ che gli abitanti della zona sono attenti e consapevoli di ciò che accade intorno a loro. Infatti, se i vicini lavorano insieme per ridurre l’appetibilità degli obiettivi, i furti e tanti altri ‘reati occasionali’ potranno essere limitati. A nessuno viene chiesto di fare eroismi, ronde o chissà cosa di speciale. A tutti invece è richiesto di prestare maggiore attenzione a chi passa per le strade nonché alle situazioni anomale che possono saltare all’occhio o generare apprensione ed allarme”.

Il Comune di Loano ha avviato la sperimentazione del Controllo del Vicinato nel 2017, nell’ambito delle iniziative varate dal Tavolo della Sicurezza. In sette anni si sono formati tredici gruppi composti da 220 membri circa, i quali sono costantemente impegnati in una normale osservazione degli spazi intorno alle proprie abitazioni e sono in grado di riferire con segnalazioni efficaci alla polizia locale di Loano ogni movimento sospetto.

Nel mese di aprile 2023 è nato il primo gruppo di Controllo del Vicinato formato da commercianti: oltre ad essere un ottimo deterrente per gli episodi di insicurezza urbana, il controllo informale permetterà ai membri di proteggere la propria attività commerciale, ad esempio segnalando tempestivamente la presenza di truffatori o ladri, così da permettere alle forze dell’ordine di agire prontamente.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito istituzionale qui. Gli interessati a creare o entrare a far parte di un gruppo possono scrivere a poliziamunicipale@comuneloano.it.