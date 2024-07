Controlli della Polizia sulle strade della Valbormida: ritirate 5 patenti per guida in stato di ebbrezza

Savona. E’ di dieci veicoli e 28 persone controllate il bilancio dei controlli effettuati in Valbormida nella notte tra sabato e domenica scorsa dalla polizia stradale di Savona e volti a contrastare il fenomeno delle “stragi del sabato sera”. L’attività si inserisce nell’ambito di uno specifico servizio svolto in collaborazione con la Questura di Savona.

I servizi, che si collocano in un più ampio programma sensibilizzato a livello centrale dalla Polizia di Stato, sono finalizzati a garantire maggiori livelli di sicurezza stradale nelle aree caratterizzate da intensi spostamenti connessi alla movida estiva.

Durante l’attività, che è stata effettuata in una località della Valbormida, sono state contestate sette violazioni al Codice della Strada, che hanno portato alla decurtazione di 55 punti sulla patente.

Per quanto riguarda invece i servizi di contrasto alla guida in stato di ebbrezza alcolica, cinque patenti di guida sono state ritirate ai fini della sospensione; per tre conducenti è scattato anche il deferimento all’autorità giudiziaria, in quanto sono stati trovati con tassi alcolemici più sostenuti che comportano violazioni con rilevanza di carattere penale.

I controlli verranno intensificati per tutto il periodo estivo sull’intero territorio provinciale nell’ambito dei servizi di prevenzione per la sicurezza stradale finalizzati alla riduzione degli incidenti stradali.