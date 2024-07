Savona. Nel savonese sono stati fatti 255 controlli e 32 sanzioni per un totale di circa 10mila euro. E’ il bilancio presentato della Guardia Costiera questa mattina ad un mese dall’inizio dell’Operazione “Mare e Laghi sicuri 2024”. In tema di emergenze in mare una trentina gli interventi di soccorso coordinati dalla Sala Operativa della Guardia Costiera di Savona, la maggior parte dei quali registrati nei week-end, la media di uno al giorno nel periodo in esame, oltre 50 le persone soccorse, la maggior parte delle quali di nazionalità italiana.

Nell’attività di prevenzione a tutela della sicurezza dei bagnanti sono stati ispezionati 204 stabilimenti balneari ed elevate 25 sanzioni amministrative per un importo totale di circa 30mila euro, per varie inosservanze dell’Ordinanza balneare, tra cui le principali violazioni risultano essere dovute alla mancanza del servizio di assistenza bagnanti e la non conformità delle dotazioni tra cui in primis quelle dedicate al primo soccorso. Elevate anche due notizie di reato per occupazione abusiva di area demaniale marittima che doveva essere adibita alla libera balneazione.

Nelle operazioni sono impegnati il personale della Capitaneria di Porto di Savona e degli uffici dipendenti, per la vigilanza lungo tutto il litorale di giurisdizione, che si estende da Varazze ad Andora, con particolare attenzione alla zona a ridosso della fascia di balneazione.

I controlli eseguiti in mare dalle motovedette e dai battelli veloci – volti principalmente ad accertare la regolarità della documentazione di bordo, dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza previsti, del possesso dei titoli abilitativi al comando nonché il rispetto del divieto di navigazione nella fascia riservata alla balneazione, hanno fatto registrare un incremento degli illeciti amministrativi rispetto agli anni precedenti: “Probabilmente è dovuto all’aumento di controlli effettuati in questa stagione”, ha evidenziato il comandante Matteo Lo Presti.

In particolare, i conducenti di numerose imbarcazioni sono stati sanzionati per aver dato fonda nella fascia di mare destinata ai bagnanti, soprattutto nella zona di Bergeggi-Spotorno e nella baia dei Saraceni, comportamento oltre che illecito anche pericoloso per l’incolumità degli utenti del mare che nuotano entro i 200 metri dalle spiagge. Altre sanzioni amministrative sono state elevate per aver ancorato nella zona di riserva dell’Area Marina Protetta dell’Isola di Bergeggi, il cui fondale è caratterizzato dalla presenza di praterie di posidonia, una pianta preziosa che oltre ad assorbire l’anidride carbonica fornisce rifugio a buona parte delle specie marine del mar Mediterraneo.

A bordo della motovedetta della guardia costiera: i controlli dall’isola di Bergeggi

Nell’ambito della campagna nazionale denominata “bollino blu 2024”, mirata alla razionalizzazione delle attività di controllo sui diportisti in materia di sicurezza della navigazione, in adesione alla Direttiva ministeriale, i mezzi navali della Guardia Costiera hanno rilasciato, al termine dei controlli alle unità da diporto che sono risultate in regola, comprese quelle utilizzate ad uso commerciale, 86 “bollini blu 2024” del tipo autoadesivo, che viene esposto sullo scafo dell’imbarcazione e che ne attesta la conformità alle norme vigenti in materia.

“Si ricorda – dicono dalla capitaneria di porto di Savona – che per ogni informazione inerente i compiti istituzionali delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera è possibile visitare il sito e che per segnalare le emergenze in mare è attivo 24 ore su 24 il numero blu 1530, raggiungibile sia da telefonia fissa che mobile e che permette di mettersi in collegamento con l’ufficio della Guardia Costiera più vicino. Al riguardo richiamamo l’attenzione di tutti i bagnanti sulle principali regole prudenziali da rispettare per una fruizione sicura del mare e delle spiagge, in particolare sulla necessità di entrare gradualmente in acqua dopo una lunga esposizione al sole, nonché di prestare particolare attenzione alle condizioni del mare, evitando di fare il bagno quando è esposta la bandiera rossa o con mare agitato e raffiche di vento. Non può infatti sottacersi come comportamenti imprudenti, oltre a produrre effetti letali, mettano a repentaglio la vita di che presta soccorso, sia per obbligo di servizio sia per spirito di altruismo”.