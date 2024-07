Consiglio Uilm Savona: Patrizio Lai eletto nuovo Segretario alla presenza del Segretario generale Uilm Palombella

Savona. Si è svolto oggi, 17 luglio, il Consiglio territoriale della Uilm Savona alla presenza del Segretario generale Uilm, Rocco Palombella, e del Coordinatore Uilm Liguria, Antonio Apa. Il Consiglio all’unanimità ha eletto come nuovo Segretario della Uilm Savona, Patrizio Lai, che succede a Gianni Mazziotta, scomparso prematuramente lo scorso 18 giugno.

Palombella ha voluto ricordare il grande lavoro svolto nell’arco degli ultimi venti anni da Gianni Mazziotta, con lo sguardo sempre rivolto allo sviluppo dell’industria savonese anche in una situazione di grave crisi e progressiva desertificazione produttiva. Allo stesso tempo il leader Uilm ha ringraziato per la sua disponibilità Patrizio Lai per aver accettato questo importante incarico, in un territorio che deve tornare ad essere centrale per il settore metalmeccanico.

Il leader Uilm ha ricordato “l’importante tessuto industriale della provincia di Savona che da troppi anni soffre la mancanza di politiche industriale e di progetti per il rilancio produttivo”.

“Savona non può più attendere – ha dichiarato Palombella – Vogliamo che tutte le istituzioni, locali e nazionali, si prendano le proprie responsabilità e ci dicano con chiarezza quale sia l’idea di sviluppo e di rilancio di questo territorio. Savona ha tutte le condizioni per risollevarsi e tornare a essere centrale nel settore industriale e metalmeccanico”.

Il Segretario generale Uilm ha parlato anche dell’annosa vertenza della Piaggio Aerospace, per la quale, dopo due bandi di gara andati a vuoto, “ci aspettiamo che arrivi la giusta offerta e che dal Governo ci siano tutte le garanzie per salvaguardare l’occupazione e il futuro produttivo per un’azienda che ha un portafoglio ordini di 500 milioni di euro e occupa 800 lavoratori tra Vado Ligure e Genova. Non accetteremo mai uno spezzatino dell’azienda e, se non si troverà un partner industriale adeguato, lo Stato potrebbe entrare con una quota di garanzia”.

“Dobbiamo rafforzare e portare avanti il prezioso lavoro svolto negli anni da Gianni Mazziotta – conclude – dobbiamo continuare ad essere presenti in ogni vertenza del territorio, al fianco dei lavoratori per affrontare i cambiamenti epocali che abbiamo di fronte. La Uilm è stata protagonista nella soluzione positiva di importanti vertenze, come quella della ex Bombardier, oggi con una prospettiva solida dopo l’acquisizione da parte di Alstom. Savona deve risollevarsi e noi dovremo essere in prima fila per stimolare la politica a occuparsi di questo importante territorio”.