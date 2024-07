Consiglio regionale, via libera all’assestamento di Bilancio: “Attenzione al fondo affitti e al sociale”

Liguria. Con 17 voti a favore (maggioranza) e 10 contrari è stato approvato il Disegno di legge 183: Assestamento al Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2024-2026 e II variazione.

Con il provvedimento, oltre agli adempimenti di natura obbligatoria, vengono adeguate le entrate e le spese di natura vincolata alle effettive assegnazioni di fondi statali e/o comunitari e si effettuano alcune rimodulazioni della spesa discrezionale.

“Si tratta di una manovra che si caratterizza per un’attenzione agli aspetti sociali e alle fasce più deboli con il fondo affitti e il sostegno alle abitazioni in locazione e le borse di studio per gli studenti, oltre che per una grande attenzione, con oltre 300mila euro, alla cultura, agli spettacoli dal vivo, ai teatri, nonostante questo assestamento sia prevalentemente tecnico per adeguare le entrate e le spese di natura vincolata alle effettive assegnazioni e nonché effettuare alcune rimodulazioni alla spesa discrezionale” ha detto il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana nel presentare l’assestamento di bilancio 2024.

Una manovra complessiva che vale oltre 81 milioni di euro derivanti da maggiori entrate di natura vincolata oltre che dall’applicazione di avanzo vincolato pari a e 7,2 milioni.

“La crisi internazionale e il rialzo dei tassi di interesse – ha continuato Piana – ha avuto pesanti ripercussioni anche sui bilanci delle regioni, nonostante ciò il bilancio della Regione Liguria, anche quest’anno mostra una sostanziale tenuta senza necessità di ricorrere ai temuti tagli nella spesa, confermando le somme stanziate, con il bilancio di previsione 2024-2026, pur non potendo procedere ad ulteriori significativi aumenti di spesa”.

“Il consigliere Vaccarezza ha sproloquiato di colbacchi e missioni russe: corre l’obbligo di ricordargli allora, a questo proposito, il selfie che Rixi e Toti fecero nel 2016 proprio in Russia, uno peraltro con cotanto di colbacco in testa. E allora la domanda è d’obbligo: ma Vaccarezza è in malafede o è semplicemente smemorato? A posteri l’ardua sentenza ma intanto noi consigliamo una maggiore attenzione ai dettagli della recente storia politica della sua compagine. E già che ci siamo, suggeriamo anche alla consigliera Viale di rivedere le accuse russofile rivolte all’opposizione, proprio lei che milita in un partito che delle lodi sperticate al regime di Putin ha fatto bandiera finché al Carroccio tutto ciò è risultato conveniente” dichiara il capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi replicando in Aula alle accuse della maggioranza in vista del voto odierno sull’assestamento di bilancio.

“Ridicolo poi che la maggioranza, e in particolare l’ex titolare alla sanità, si permetta di rivangare quanto fecero o non fecero altre Giunte per il sistema sanitario ligure: chi ha chiuso il Ppi di Rapallo? E chi ha favorito Albenga? E chi, come ridicolo contentino alle chiusure e ai tagli di servizi, ha proposto in cambio il medico per il weekend?”.

“Respingo al mittente, inoltre, anche l’accusa oltraggiosa di non aver mai remato a favore del turismo della nostra regione: ricordo a tutta la maggioranza che oggi molte mie idee e proposte per rilanciare le presenze in Liguria sono state poi adottate dall’ex assessore Berrino. Come M5S mai abbiamo gufato e mai abbiamo celebrato i funerali del nostro turismo. Da qualche settimana a questa parte, semmai, le facce da funerale si vedono tra le fila della maggioranza, più spaccata che mai sul destino di questa legislatura”.

Tosi poi aggiunge: “Anzi, è talmente radicata la paura di mettere in luce le crepe tra i banchi del centrodestra, che la stessa ha ostacolato – con il beneplacito del presidente del Consiglio regionale – la discussione di un Odg relativo al rigassificatore di Vado, tema scottante che ha portato alcun i partiti della maggioranza su fronti opposti e in netta contrapposizione con il presidente sospeso”.

Fondo affitti: 1,7 milioni per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione;

“Film Commission regionale”: 100 mila euro;

Attività cinematografica, dello spettacolo dal vivo, della cultura: 150 mila euro quale contributo per iniziative, 76 mila euro per le sovvenzioni di spettacolo di interesse regionale per Programmi di Attività;

CSR 2021-2027 (Complemento allo Sviluppo Rurale): ripristino di 4 milioni di euro;

Borse di studio: ulteriori 500 mila euro per borse di studio per la spesa relativa ai contributi di iscrizione e frequenza scolastica sostenuta dalle famiglie;

Iniziative su mercati esteri: 780 mila euro;

Fasce deboli: ulteriori 300 migliaia di euro;

Valorizzazione prodotti tipici: 100 mila euro;

Attività sportive: 89 mila euro;

Fondo regionale per le politiche sociali: ulteriori 100 mila euro;

Riqualificazione del trasporto pubblico di taxi e per servizi ferroviari con materiale storico: 44 mila euro;

Scuola di polizia locale: 20 mila euro;

Tutela dei consumatori: ulteriori 40 mila euro.

Le nuove assegnazioni di fondi vincolati riguardano in particolare la Tutela della salute (85,4 milioni), lo Sviluppo economico e competitività (7,5 milioni), la Protezione civile ed emergenze (74,6 milioni), le Politiche sociali (2,9 milioni).

L’avanzo applicato ammonta a complessivi 7,2 milioni di euro.