Consiglio regionale, ok a proroga su graduatorie Oss e altre professioni sanitarie

Liguria. Oggi è stata approvata la proposta di legge 172 che vede come primo firmatario e fautore il capogruppo di Linea Condivisa vice presidente della Commissione II Salute Gianni Pastorino. All’unanimità il Consiglio regionale ha detto Sì alla Pdl 172 “Proroga graduatorie servizio sanitario regionale” (Giovanni Battista Pastorino, Fabio Tosi, Brunello Brunetto).

Il provvedimento proroga di un anno l’efficacia delle graduatorie, approvate nell’anno 2022 e che scadrebbero nel 2024, relative al profilo professionale di operatore sociosanitario, e ha inserito la proroga anche per altre professioni sanitarie. Le finalità della proposta di legge sono il rafforzamento dell’assistenza sanitaria. Dall’attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

In aula tutti i gruppi hanno chiesto di sottoscrivere il provvedimento.

Gianni Pastorino (Linea Condivisa), vicepresidente della II Commissione-Sanità, ha ringraziato il presidente della Commissione Brunello Brunetto e i componenti della commissione che hanno lavorato al testo e ha spiegato le motivazioni che hanno spinto alla presentazione del provvedimento, che è più completo e dà la possibilità alle aziende sanitarie di avere più tempo per attingere alle graduatorie per reclutare nuovo personale aprendo, così, ad un potenziamento dei servizi e senza prevaricare le chance di altri giovani aspiranti a ricoprire questo ruolo.

“È con grande soddisfazione che annuncio l’approvazione di questa importante legge – ha dichiarato il consigliere Pastorino – Questo risultato è il frutto di un mio lavoro costante e determinato, svolto giorno dopo giorno, e sono lieto che abbia trovato il consenso necessario per diventare realtà. Questa proroga rappresenta una possibilità sia per le aziende sanitarie che ospedaliere di avere più tempo per assumere professioni sanitarie e, nel contempo, proprio a partire dalla graduatoria Oss, un ulteriore possibilità per chi è idoneo nelle graduatorie”.

La proposta prevede la proroga di un anno delle graduatorie di Operatori Socio-Sanitari (Oss) e di altre professioni sanitarie.

“La proposta ha passato con successo l’esame della Commissione Bilancio lo scorso 8 luglio, confermando che non comporta oneri di spesa aggiuntivi – aggiunge Pastorino – Il passaggio odierno in Consiglio Regionale rappresenta l’ultimo passo di questo percorso legislativo. Con questa approvazione, la legge regionale garantirà la proroga di un anno dalla scadenza prevista di tutte le graduatorie vigenti di OSS e di altre professioni sanitarie”.

Brunello Brunetto (Lega Liguria –Salvini), presidente della I Commissione- Sanità, ha ringraziato il vicepresidente per avere presentato la proposta di legge e ha sottolineato la propria totale condivisione del tema posto e delle finalità del provvedimento. Brunetto ha sottolineato che le finalità del testo comprendono anche il rispetto di tutte le professioni sanitarie che hanno partecipato con successo ad altri concorsi.

“La proroga delle graduatorie del Servizio sanitario regionale (SSR) rappresenta un passo in avanti necessario ed è determinante per la sanità ligure perché si tratta di una reale soluzione, sia pure parziale, alla problematica della carenza di specifiche figure professionali del settore” ha dichiarato il consigliere regionale della Lega e presidente della II commissione Salute e Sicurezza sociale Brunello Brunetto.

“La nuova legge proroga di un anno l’efficacia delle graduatorie a tutt’oggi vigenti, che sono numerose, per il profilo di operatore socio sanitario (OSS) e delle altre professioni sanitarie. Sono soddisfatto che anche l’Assemblea legislativa della Liguria, dopo diverse audizioni e il voto all’unanimità in II commissione Salute e Sicurezza sociale, abbia votato questa proposta di legge in modo bipartisan con il sostegno di tutti i colleghi consiglieri”.

“Si tratta di un provvedimento di buonsenso nell’interesse dei liguri, che tra l’altro garantisce pure un’economia dei costi e permette agli enti preposti di programmare con maggiore tranquillità i nuovi bandi sul territorio” conclude Brunetto.

Mabel Riolfo (Gruppo misto–Liberale) ha ringraziato la II Commissione per il lavoro compiuto e ha sottolineato che la norma sia un esempio di come, quando le iniziative sono fatte per il bene della Liguria, portano risultati di buon senso in quanto contempera le diverse esigenze di personale delle aziende sanitarie e quelle di coloro che sono idonei alle prove.

“Un provvedimento di buon senso e di equilibrio, che realizza le esigenze delle aziende sanitarie di reperire il personale oggi carente e le legittime aspettative di coloro che hanno partecipato, avendone le competenze e dopo anni di studio e di formazione, a concorsi costosi, farraginosi e burocraticamente complessi – aggiunge il consigliere Mabel Riolfo -; infatti con l’approvazione della Proposta di legge 172 vengono prorogate di un anno tutte le graduatorie relative ai concorsi per tutte le professioni sanitarie”.

“Pertanto, esprimo la mia profonda soddisfazione per l’approvazione di questo documento bipartisan che dimostra che si può lavorare insieme e bene nell’interesse comune della Regione Liguria” conclude.