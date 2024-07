Consiglio regionale, nuovo ordine del giorno per riapertura Ppi Albenga h24

Albenga. Con 18 voti a favore (maggioranza) e 9 contrari è stato approvato l’ordine del giorno 1207 presentato da Stefano Mai (Lega Liguria-Salvini) che impegna la giunta ad attivarsi il più presto possibile presso il governo per la riapertura del Punto di primo intervento dell’ospedale di Albenga h24 e 7 giorni su 7 al fine di garantire un servizio sanitario adeguato ai cittadini e ai turisti e permettere agli operatori sanitari di operare in condizioni idonee.

Il documento ha visto il voto contrario dei consiglieri del centrosinistra, passando con i soli voti della maggioranza. “Il voto contrario dei consiglieri dell’opposizione, ancora una volta è un chiaro sintomo di strumentalizzazione – ha dichiarato il vice capogruppo di Forza Italia in Regione Angelo Vaccarezza -, il centrosinistra usa la sanità come strumento di politica, senza alcuna reale cura verso gli interessi del territorio, in questo caso legato alla provincia di Savona”.

“Considero necessario riaprire il Punto di primo intervento dell’ospedale di Albenga per 24 ore al giorno e sette giorni su sette – ha aggiunto Stefano Mai, capogruppo della Lega in Regione Liguria -. Una richiesta che ho portato da sempre in Consiglio regionale. Dopo essermi impegnato per la riapertura del Ppi dopo il Covid, chiesto per Albenga almeno un presidio di gestione delle emergenze con l’arrivo delle ambulanze, ottenuto lo scorso 15 luglio, e la richiesta al ministero dell’estensione dell’orario del servizio per 24 ore al giorno, oggi ho recuperato un ordine del giorno che la sinistra ha cestinato”.

“Infatti, il consigliere del Pd Arboscello ha presentato un Odg sull’estensione h24, poi lo ha ritirato. A quel punto l’ho riproposto io, ma tutta la minoranza ha votato contro. Quindi non vogliono il Ppi h24? Beh, oggi hanno scoperto le loro carte dicendo che “aprire più punti nascite e pronto soccorso sono marchette elettorali” e nello specifico “quello di Albenga è un interesse di bottega”.

“Il Pd, dunque, ha gettato la maschera e ha fatto ben comprendere che ogni loro iniziativa è frutto di una strumentalizzazione per fini elettorali e non nell’interesse dei cittadini” conclude Mai.