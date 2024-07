Consiglio delle autonomie locali: nuovi ingressi e riconferme nel parlamentino ligure

Provincia. A seguito degli esiti delle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno, che hanno determinato cambiamenti nelle Amministrazioni locali, si è reso necessario procedere anche alla ridefinizione della composizione del CAL, Consiglio delle Autonomie Locali liguri, con la sostituzione degli Amministratori decaduti e l’ingresso di nuovi componenti.

Entrano a far parte del CAL, presieduto da Pierangelo Olivieri, tre nuovi Consiglieri: i Sindaci Giorgio Bernardin di Bonassola e Claudio Magro di Moneglia, e la Presidente del Consiglio comunale di Pietra Ligure Michela Vignone.

Riconfermati, perché rieletti alle amministrative, la vicepresidente del CAL Monica Paganini, Sindaco di Arcola, e i seguenti componenti: Daniele Galliano, Sindaco di Bormida; Carlo Gandolfo, Sindaco di Recco; Loris Maieron, Sindaco di Busalla; Gian Alberto Mangiante, Sindaco di Lavagna; Giovanni Oliveri, Sindaco di Campo Ligure; Manuela Sasso, Sindaco di Molini di Triora; Mentore Campodonico, Presidente del Consiglio comunale di Rapallo; Alessandro Il Grande, Presidente del Consiglio comunale di Sanremo; Massimo Silvestri, Presidente del Consiglio comunale di Bolano.

“Un ringraziamento a Mario Scampelli (ex Sindaco di Calice al Cornoviglio), Mirko Bardini (ex Sindaco di Montebruno) e Diego Distilo (ex Presidente del Consiglio comunale di Albenga) per il lavoro svolto negli ultimi anni”, si legge in una nota.

Organo di consultazione tra Regione ed Enti locali, previsto dall’art 123 della Costituzione, il CAL è il “parlamentino” della Liguria, disciplinato dalla legge regionale n. 1 dell’1 febbraio 2011, recentemente modificata. Attraverso i suoi 30 componenti, rappresenta la Città metropolitana di Genova, le Province di Savona, Imperia e La Spezia e i 234 Comuni liguri. Il Consiglio si riunisce allo scopo di esaminare le linee generali dell’indirizzo politico regionale e statale sul sistema delle Autonomie, formulare proposte in materia da inviare al Consiglio regionale – Assemblea legislativa e alla Giunta regionale e soprattutto esprimere pareri obbligatori sui progetti e disegni di legge regionali inerenti le materie di competenza degli Enti locali. Anci Liguria ne coordina la segreteria tecnica.