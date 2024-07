Condominio “Aurelia” a Ceriale, pino pericolante a ridosso dei binari

I residenti del condominio “Aurelia” a Ceriale denunciano la situazione di un pino pericolante in prossimità binari linea ferroviaria. I condomini, preoccupati per il contesto di pericolo all’interno dell’area abitativa sulla via Aurelia, hanno scritto una lettera a Ferrovie dello Stato e per conoscenza anche al Comune di Ceriale.

“Gli infausti eventi climatici degli ultimi mesi hanno rafforzato nel nostro Condominio l’angoscia e la viva preoccupazione per l’aggravarsi della situazione in cui, da tempo, il pino alto più di 15 metri, situato a ridosso del condominio e a poche decine di metri dai binari, in casi di nubifragi e venti ad alta intensità provoca scuotimenti che seminano notevole turbamento, per cui ne temiamo fortemente il crollo, anche alla luce dei tanti casi di cronaca di cui si ha notizia nell’ultimo periodo” scrivono i condomini, che hanno corredato il tutto con foto e video.

“Nella nefasta ipotesi di caduta dell’enorme pino verso i binari, in caso di vento forte, la nostra paura è che un treno in arrivo possa deragliare, con conseguenze imprevedibili. Obiettivamente questo stato di pericolo non ci fa dormire di notte, da mesi. Non siamo rimasti con le mani in mano. Ci siamo rivolti prima all’ assemblea dei condomini, ma per l’asportazione occorre l’unanimità (ed una signora si è opposta impedendo il taglio), poi agli uffici comunali (che ci hanno detto che senza una apposita richiesta delle Ferrovie che segnali il pericolo non è possibile ordinare il taglio), alla Sindaca (cui serve una proposta per poter fare l’ordinanza). Ora, siamo giunti all’avviso di interessare la S.V., confidando nella Vs. sensibilità e responsabilità e declinando, in caso di catastrofe o deragliamento per la caduta del pino, ogni nostra responsabilità in merito, in quanto da mesi chiediamo una soluzione, senza trovare ascolto”.

“Abbiamo anche commissionato, a nostre spese, una perizia tecnica di un agronomo (visionabile presso lo studio dell’amministratore di condominio), che ha confermato il pericolo di caduta sia verso i binari che, a seconda della direzione del vento, verso la via Aurelia o il corridoio a lato ferrovia dove, comunque, c’è il transito continuo di famiglie e bambini”.

“Siamo davvero terrorizzati all’idea che, in caso di caduta in uno dei prossimi eventi imprevedibili che questa stagione climatologica inedita ci riserva, possa determinarsi un evento rovinoso per l’incolumità o la vita di passanti o di passeggeri del treno, se la caduta avvenisse sui binari ferroviari sottostanti. Ciò è innegabile motivo, per noi, di una angosciante attesa di provvedimenti che, a dire degli uffici comunali, possono essere imposti coattivamente all’Amministratore solo a seguito di una ordinanza: per questo motivo, facciamo appello al Vostro interessamento fattivo, perché l’idea che il pino possa cadere sui binari è davvero un motivo di sconcerto e di ansia costante per tutti noi” concludono.