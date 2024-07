Comune di Bardineto e Consorzio Finale Outdoor Region: al via la collaborazione strategica per lo sviluppo del turismo outdoor

Bardineto. Si è tenuto a fine giugno, presso la sala consigliare del comune di Bardineto, un incontro significativo tra la nuova Giunta Comunale e il Consorzio Finale Outdoor Region. Alla presenza del sindaco Mario Basso e del consiglio comunale, oltre che dell’Asd Bardineto Outdoor, si sono poste le basi per una collaborazione stretta e sinergica che si svilupperà negli anni a venire.

Bardineto sta diventando una meta sempre più importante e apprezzata dagli sportivi che arrivano nella Finale Outdoor Region da ogni parte del mondo. La rete sentieristica locale si posiziona già tra le preferenze degli utenti, permettendo di lavorare su sviluppi futuri che saranno oggetto di una strategia condivisa. La rispondenza alle esigenze del recente sviluppo del mondo ciclistico a pedalata assistita, il consolidamento dell’attuale rete sentieristica enduro bike, la messa a sistema della grande rete di strade forestali per l’emergente segmento gravel, ed anche la ripresa di percorsi adatti al trekking rappresentano obiettivi ambiziosi a cui la collaborazione Bardineto/FOR vuole dare un seguito e concretezza.

Un tema fondamentale affrontato durante l’incontro è stato quello della sicurezza degli utenti sui sentieri, in linea con le recenti ordinanze comunali dedicate alla regolamentazione delle utenze ammesse alla loro percorrenza. Questo aspetto è molto caro all’Amministrazione e alla comunità locale. In particolare, sono emerse criticità riguardanti i transiti di motocicli sui sentieri dedicati esclusivamente al ciclo enduro, che hanno indotto l’amministrazione a emettere ordinanza dedicata, informando conseguentemente le forze dell’ordine e sollecitando i controlli sui sentieri a tutela di utenti e territorio.

Gianluca Viglizzo, presidente del Consorzio FOR, ha dichiarato: “Bardineto è già una realtà importante e siamo molto felici di poter lavorare insieme e guardare al futuro con propositività e voglia di fare. Ringrazio sinceramente il Comune di Bardineto e l’Asd Bardineto Outdoor per l’accoglienza calorosa, che per noi rappresenta una grande energia da riversare sul futuro”.

Mario Basso, sindaco di Bardineto: “In questo primo incontro abbiamo posto le basi per una collaborazione con FOR che avrà come obiettivo comune la continuità e la promozione di questo movimento, ponendo come condizione inderogabile la sicurezza e la tutela del nostro territorio”.