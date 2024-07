“Città sporca, risse ed episodi di vandalismo”: affondo del gruppo di minoranza “Alassio di Tutti”

Alassio. “Nella campagna elettorale dello scorso anno, tra le nostre parole d’ordine c’erano: decoro, pulizia, sicurezza. Purtroppo è evidente a tutti che il verde pubblico è trascurato, i lampioni rotti da oltre un anno ricoperti da sacchi della rumenta, altri lampioni in procinto di rompersi, l’arredo urbano è spesso fatiscente; la città è sporca, c’è puzza d’urina in ogni angolo, i cestini sono insufficienti, sporcizia diffusa e molti imprenditori che si lamentano per il servizio di raccolta e sono ricominciate le risse, le aggressioni, le minacce, gli episodi di violenza e vandalismo, atti che, malgrado gli enormi sforzi delle forze dell’ordine, creano inquietudine nei lavoratori, nei residenti e nei turisti”. Così, in una nota, il gruppo di minoranza guidato dal consigliere Jan Casella “Alassio di Tutti”.

“Ad oggi – spiegano – sotto tutti questi punti di vista, la situazione in città è pessima. Abbiamo a più riprese denunciato questo stato delle cose perché, purtroppo, ogni estate queste problematiche rimangono irrisolte”.

“Il sindaco e la sua squadra devono delle spiegazioni a tutta la cittadinanza”, è l’invito dei consiglieri di opposizione alassini.