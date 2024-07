Cisano, record di iscritti al campo solare

Cisano sul Neva. Sono 80 i bambini e i ragazzi, dai 3 ai 14 anni, iscritti, quest’anno, al Campo Solare “Estate Ragazzi” che ha preso il via lunedì 1 luglio, presso la scuola Primaria e dell’Infanzia “Comanedi”, a Cisano sul Neva che proseguirà fino a fine agosto.

“Un vero e proprio record per un servizio, fortemente voluto dall’amministrazione Niero su cui, negli anni ha investito molte risorse, mettendo a disposizione i locali scolastici con l’adiacente palestra, la mensa interna ed il campo sportivo, a Conscente. Un servizio che, negli anni, è diventato un punto di riferimento per l’intero comprensorio, essenziale per le famiglie che lavorano e non solo e che, durante la vacanze scolastiche estive, possono affidare i propri figli ad educatori qualificati, capaci di coinvolgere i ragazzi in varie attività ludico-motorie, oltre alle due giornate in spiaggia, a Ceriale”, evidenziano dal Comune.

Tra le novità di quest’anno, previste dalla nuova gara d’appalto per l’affidamento della gestione del servizio, l’ampliamento della fascia d’età per gli iscritti, dai 12 ai 14 anni, il prolungamento dell’orario pomeridiano di mezz’ora, dalle ore 8 alle 17 e un progetto didattico legato all’outdoor.

“Siamo molto orgogliosi di aver potuto potenziare, ulteriormente, l’offerta del nostro campo solare che svolge un ruolo, ormai comprensoriale (il 60% degli iscritti sono residenti nei Comuni vicini) – dichiara il sindaco Massimo Niero – e che, fin dalla prima edizione, si è sempre distinto per l’ottima qualità, andando sempre più incontro alle esigenze delle famiglie che lavorano e che, in estate, hanno difficoltà a gestire i ragazzi. Il progetto didattico, legato al settore dell’outdoor, su cui il nostro Comune sta investendo molto risorse e che ci ha visto come Ente capofila del progetto GAL (Gruppo di Azione locale) Valli Savonesi per il miglioramento e il potenziamento della rete sentieristica. Un progetto che abbiamo finanziato per 300 mila euro, tramite il Fondo PSR della Regione Liguria e che ha portato a realizzare il primo tratto della rete sentieristica che unisce 16 Comuni da Testico a Balestrino”.