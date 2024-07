“Cessate il fuoco a Gaza”, venerdì 12 giugno il presidio in piazza Mameli a Savona

Savona. Venerdì alle 17.30 in piazza Mameli ci sarà un presidio per chiedere che sia fermato il genocidio in corso a Gaza, che sta avvenendo sotto gli occhi di tutti da ormai 9 mesi.

“Alle 18, quando la piazza si fermerà al suono tradizionale della campana, ripeteremo il flash mob, che abbiamo fatto venerdì scorso, in cui ci stenderemo a terra avvolti da lenzuola bianche per rappresentare le persone uccise ogni giorno a Gaza”, lo dichiarano in una nota gli organizzatori dell’evento “Savona Disarmo” e “Sanitari per Gaza”.

“Ci sarà chi terrà cartelli in mano con scritto “fermate il genocidio a Gaza” e chi si sdraierà a terra”, proseguono.

“Sarebbe bello fossimo in tanti a dire cessate il fuoco a Gaza, salvate Gaza e liberate la Palestina”, concludono.