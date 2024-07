Ceriale, stanziati oltre 1,6mln di euro per nuove opere pubbliche

Via libera dal Consiglio comunale di Ceriale ai fondi dell’avanzo d’amministrazione 2024 finalizzati alla realizzazione di investimenti e nuove opere pubbliche sul territorio.

“Sono stati stanziati 700 mila euro per il rifacimento completo del molo San Sebastiano, oltre 120 mila euro per una manutenzione straordinaria della Pineta sul lungomare: la zona vedrà una valorizzazione a favore del turismo, ma anche dei residenti con una pedonalizzazione dell’area, che si inserisce nelle azioni di riqualificazione avviate negli ultimi anni dell’intero tratto di levante” spiega il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Luigi Giordano, che ha presentato nella seduta consiliare la programmazione degli interventi.

Altra opera, finalizzata alla sicurezza stradale, riguarda la realizzazione di nuove asfaltature per l’importo complessivo di 650 mila euro.

E poi un secondo lotto per il completamento dell’intervento in piazza Eroi della Resistenza, che riguarda la nuova tribuna lato mare del campo da basket e l’inserimento di una pista per biciclette (pump track) a ponente della piazza stessa, per l’importo complessivo di 65 mila euro, confermando la vocazione sportiva della località cerialese.

Particolare attenzione è stata data alla cura del verde pubblico con lo stanziamento di 75 mila per il completamento in via Pineo della siepe a protezione della linea ferroviaria realizzata con piante di oleandri, dopo il positivo riscontro da parte dei cittadini ai primi due interventi realizzati nell’arco di due anni.

La pianificazione dell’amministrazione comunale prevede altri interventi di efficientamento energetico attraverso il relamping dei punti luce a incandescenza con armature a LED, con lo stanziamento di 50 mila euro per l’acquisto di nuovi apparecchi che saranno sostituiti direttamente da addetti del Comune. “Puntiamo alla piena conversione a LED entro il 2026, con un notevole risparmio dei consumi elettrici relativi alla pubblica illuminazione”.

“Sono poi state stanziate somme considerevoli per interventi di tutela ambientale, miglioramento dei sentieri utilizzati per trekking e mountain bike, arredo urbano, acquisto attrezzature e in generale per la manutenzione del territorio” sottolinea ancora Giordano.

E passato ormai oltre un anno dall’insediamento della nuova amministrazione comunale, per il vice sindaco e assessore cerialese l’occasione di tracciare un primo bilancio sulle opere realizzate e, appunto, quelle già in itinere. Dal completo rifacimento del parco giochi alla Pineta, fino agli interventi sulle scuole. Ma non solo: realizzazione del muretto di contenimento in piazza della Vittoria; completamento dell’illuminazione pubblica da via Vecchi a via Cuore; interventi di abbattimento delle barriere architettoniche al cimitero; realizzazione del doppio senso di marcia in via Carendetta, con l’allargamento dell’accesso viario sull’Aurelia.

Tra gli interventi messi in atto in questi primi 12 mesi di mandato amministrativo: potatura palme, lotta al punteruolo rosso, lotta alla processionaria, pulizia straordinaria dei canali e rii; verde pubblico e poi il nuovo Centro anziani con la sala per le associazioni cittadine.

“Grazie all’Ufficio Tecnico e all’Assessorato ai Lavori Pubblici siamo riusciti a completare un primo cronoprogramma intenso di nuove opere sul territorio comunale di Ceriale” aggiunge il vice sindaco e assessore Luigi Giordano.

E per i prossimi mesi sono pianificati altri lavori in via di realizzazione, tutti progetti approvati, finanziati e alcuni già appaltati, anche grazie alle risorse già stanziate con l’approvazione del Bilancio di Esercizio: “La nuova passeggiata a mare di ponente, il tratto di litorale tra l’edificio Risacca e il confine con Borghetto Santo Spirito, la copertura del campo da bocce, la riqualificazione di lungomare Diaz, il rifacimento del campo sportivo in sintetico (campo a 7) e ancora la messa in sicurezza alla foce del rio Carendetta a protezione dei canali della piana: queste saranno le prossime opere pubbliche dal prossimo autunno” conclude il vice sindaco e assessore cerialese.