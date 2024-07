Ceriale piange la scomparsa del 23enne Samuele Schillaci

Ceriale. Lutto a Ceriale per la scomparsa del giovane Samuele Schillaci, 23enne di origini sanremesi da tempo ospite della Casa del Santo Natale di Ceriale.

Classe 2000, Schillaci era affetto da un brutto male e in passato era stato sottoposto anche ad una operazione presso il reparto di neuroscienze dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Questa mattina il giovane Samuele si è spento presso l’hospice di Sanremo, circondato da mamma Simona e il fratello Pasquale. Schillaci ha vissuto parte della sua vita avvolto nell’affetto anche di suor Valeria (anch’essa presente sino agli ultimi istanti di vita del ragazzo), fondatrice della Casa del Santo Natale, da tempo figura materna per centinaia di ragazzi e adolescenti.

“È arrivato qui da noi quando aveva 4 anni – lo ricorda suor Valeria ai microfoni di IVG -. Samuele era un ragazzo speciale, con una grande forza e una straordinaria voglia di guarire. È stato un vero combattente. Era un giovane amato da tutti, che sapeva farsi voler bene e i riscontri e le manifestazioni di affetto che stiamo vedendo in queste ore lo testimoniano”.

“Con profondo dolore e commozione, desidero ricordare Samuele, un giovane di 24 anni che ha vissuto la sua vita al Santo Natale di Ceriale con suor Valeria e altri ragazzi in affido all’istituto. Samuele era un’anima bella, piena di affetto e gentilezza. Solo pochi giorni fa, ho avuto il privilegio di salutarlo ancora una volta, in ospedale al Santa Corona. Il suo sorriso, la sua forza e il suo cuore resteranno per sempre impressi nella mia memoria. Vorrei anche rendere omaggio a suor Valeria, una santa già su questa terra per il suo straordinario spirito di servizio al Santo Natale, una mamma “spirituale” che ha saputo donare amore e cura a tanti ragazzi come Samuele. Che tu possa riposare in pace, caro Samuele. La mia preghiera è tutta per te. Il tuo ricordo vivrà nel mio cuore per sempre”, è il ricordo del vice coordinatore provinciale di Forza Italia Eraldo Ciangherotti.

La camera ardente sarà allestita presso la Casa del Santo Natale. I funerali di Samuele Schillaci si terranno mercoledì 10 luglio alle 15 presso la chiesa parrocchiale dei Ss. Giovanni Battista ed Eugenio di Ceriale. Il Santo Rosario sarà recitato martedì 9 alle 17.30 e alle 20.30 nell’oratorio di Santa Caterina.