Ceriale inaugura il nuovo campo da basket, completata la riqualificazione dell’area sportiva

Taglio del nastro a Ceriale per il nuovo campo da basket all’aperto, situato in piazza Eroi della Resistenza e che rappresenta uno degli interventi di riqualificazione del tratto di litorale portati avanti dall’amministrazione comunale.

Alla presenza del vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Luigi Giordano, dell’assessore allo sport Daniele Gaglioti e dei consiglieri comunali Nadia ligustro, Marcello Stefanì e Maurizio Raineri, oltre al dirigente comunale Diego Rubagotti, si è svolta l’inaugurazione ufficiale del campo da basket.

“Siamo riusciti per l’estate 2024 a inaugurare il campo da basket completamente rinnovato e che dal prossimo mese di settembre potrà avere anche le gradinate. Con soddisfazione abbiamo restituito a cittadini e turisti una importante area di aggregazione sportiva, un’opera riuscita in tutti i particolari” ha detto il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Luigi Giordano.

L’intervento ha visto un sostanziale ammodernamento della struttura sportiva, creando un’area da gioco pienamente fruibile e sicura: sostituzione dell’asfalto, resina, canestri e rintracciato le righe con misurazioni a norma, oltre alla predisposizione dello stesso campo per la palla volo.

“Sapevamo che il campo da basket cerialese rappresentava un punto di riferimento ricercato e attrattivo, per questo abbiamo accelerato il più possibile i lavori, considerando che si tratta di un intervento inserito nella stessa pianificazione riguardante il nostro lungomare cittadino” aggiunge ancora Giordano.

“L’amministrazione comunale sta portando a termine opere pubbliche che sottolineano il valore e il ruolo dello sport per la nostra comunità e per il nostro territorio, dando la possibilità di praticare molteplici discipline in maniera totalmente gratuita. A fine estate continueremo con gli interventi programmati, ristrutturando il campo sportivo a 7 con erba sintetica” conclude il vice sindaco e assessore cerialese.