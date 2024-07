Ceriale, controlli della polizia locale per l’estate 2024: prime denunce

Ceriale. Sono stati intensificati i controlli da parte della polizia locale di Ceriale durante il periodo estivo, con una azione di monitoraggio costante del territorio comunale fino alla fine del mese di agosto: in campo pattuglie in uniforme e in borghese per garantire la sicurezza di cittadini e turisti.

In particolare, diverse pattuglie saranno impegnate in coincidenza delle manifestazioni serali di maggior afflusso al fine di garantirne l’ordine pubblico e assicurare così massima prevenzione rispetto a possibili situazioni di illegalità.

Durante la giornata saranno intensificati i servizi sulle principali vie di scorrimento, sui lungomari cittadini e presso lo scalo ferroviario. Già negli ultimi giorni, durante alcuni servizi particolari, sono state deferite diverse persone all’Autorità Giudiziaria per vari reati.

Tale attività è stata anche incentivata dal consigliere comunale alla sicurezza Marcello Stefani: “Sono lieto dell’incarico che il sindaco Marinella Fasano mi ha affidato e che sto cercando di portare avanti mettendo a disposizione la mia esperienza e le mie competenze professionali acquisite nel corso degli anni”.

“Posso soltanto aggiungere che tutto il personale della polizia municipale, con il quale sono solito relazionarmi costantemente, è ben motivato e preparato per porre in essere tutte le attività rivolte alla sicurezza urbana, necessarie per la tutela dei nostri cittadini e di quanti sono soliti trascorrere il loro tempo durante il periodo estivo a Ceriale” conclude.