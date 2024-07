Celle, musica alta e notte insonne a Sanda. I residenti: “E’ ora di finirla”

Celle Ligure. Arriva l’estate, le feste, la musica e le proteste. Specie dagli abitanti di Sanda a Celle Ligure.

“Abbiamo iniziato a dormire dopo le 3. Basta”, dicono a IVG.it. Musica “a palla”, raccontano i residenti. Notte fonda e la sveglia puntata per alzarsi presto e andare a lavorare. Ci raccontano come è andata martedì sera sulle alture, ma non troppo. Sanda è una frazione che dista cinque minuti di macchina dal centro. La musica forte fino al cuore della notte e la gente che si lamenta perché il giorno dopo deve andare a lavorare.

Torna il problema. Eh sì, perché lo scorso anno era esploso anche nella zona dei Ferrari, ma anche in quella dei Boschi, con feste fino alle 3 e oltre, e residenti che avevano anche chiamato la Polizia. Ma era successo che lamentele erano giunte anche molto prima, intorno alle 23, quando invece ancora è permesso.

Insomma torna a tenere banco la questione. Questa volta l’esasperazione dei residenti ha fatto giungere la protesta al giornale, con numerose segnalazioni e lamentele via social.

“Siamo rimasti svegli fino alle 3. C’era una festa privata. Va bene fare baldoria, ma tenere il volume così alto senza pensare a chi magari vorrebbe riposare, o dovrebbe per tanti motivi, non è ammissibile”.

C’è però chi sostiene che, essendo estate, in una località turistica, si potrebbe anche chiudere un occhio. Ma a Sanda e non solo, spesso, gli occhi non vengono chiusi proprio per niente.