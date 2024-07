Celle Ligure, quattro nuovi record per il 35° Meeting Arcobaleno EAP AtleticaEuropa

Celle Ligure. Ben 800 atleti in arrivo da oltre 40 nazioni hanno partecipato all’annuale appuntamento inserito nel circuito Events for Athletics Promotion, nel calendario FIDAL con il label di Manifestazione Internazionale, nel calendario World Athletics (Challenger Continental Tour, www.worldathletics.org) nell’ambito dei “World Athletics Continental Tour Challenger” e nell’ambito della European Athletics Association (www.european-athletics.org), in questo caso anche con una seguitissima diretta streaming.

Ben quattro i nuovi record della manifestazione. Nei 400 la cubana Roxana Gomez ferma il cronometro a 50.89. Negli 800 la formidabile prestazione dell’inglese Hanna Segrave (1.59.30). Capitolo 100 femminili: la cubana Yunisleidy Garcia Abreu mantiene il pronostico e vince con il tempo di 11.41. Di grande rilievo anche la misura di 8.01 con cui lo svedese Thobias Montler firma il salto in lungo.

E’ stata la greca Sofia Iosifidou a imporsi nei 110 ostacoli con il tempo di 13.52. I 400 ostacoli, con il tempo di 58.81, sono andati alla giapponese Ayesha Ibrahim. La sudafricana Kayla La Grange ha posto il suo marchio nei 200 con il tempo di 23.42. I 100 ostacoli sono andati a Carola Belli (Gavirate) in 14.01.

Il senegalese Mamadou Sarr ha trionfato nei 100 con il tempo di 10.24. Nei 200 metri Diego Pettorossi (Libertas Unicusano Livorno) si è preso il successo con 20.72. 400 nel segno dell’australiano Reece Holder: 45.54. Il francese Youseef Benzamia, con il tempo di 1.45.93, ha festeggiato negli 800. i 100 ostacoli sono andati al sudafricano Mondray Barnard in 13.75. L’algerino Abdelmalik Lahoulou ha vinto i 400 ostacoli con il tempo di 49.62.

Salti. All’austriaca Ingeborg Grunwald il lungo con 6.06, al cileno Nicolas Numair (2.15) l’alto maschile. I genovesi Giordano Musso (CUS Genova) e Lorenzo Tonetto (Trionfo Ligure), rispettivamente con le misure di 17.06 e 11.59 (peso paralimpico), si sono messi in evidenza nel getto del peso. Il Meeting ha dedicato, come sempre, attenzione all’attività paralimpica con le gare FISPES/Trofeo Insieme nello Sport realizzate nell’ambito del rapporto sempre più stretto con Fondazione De Mari. Ben 4 gare inserite nel 24° Trofeo Insieme nello Sport-Fondazione De Mari, da segnalare la doppietta nei 100 e 200 FISPES dell’azzurro Fabio Bottazzini. Ad Andrei Cata Chicioreanu (Cambiaso Risso for Special) i 100 e 400 in carrozzina. Nicolò Barone (Eunike) si è imposto nei 50 Special Olympics.

“Ancora una volta abbiamo raggiunto tutti i nostri obiettivi con una manifestazione che nell’arco di otto ore ha dato spazio ai giovani, all’inclusione con paralimpici e Special Olympics, all’alto livello con prestazioni molto interessanti – afferma il direttore organizzativo Giorgio Ferrando – Il supporto dell’amministrazione comunale di Celle Liguria è stato fondamentale: ringrazio tutti i partner istituzionali, gli sponsor e i volontari, dai più giovani ai veterani, che sono una componente importante per il successo del nostro Meeting e, ancor più, per il sorriso dei tantissimi partecipanti internazionali”.

Sono stati assegnati anche il 29° GP Giuseppe Olmo, 17° Trofeo Michele Olmo, 31° Trofeo AVIS Celle Ligure, 13° Trofeo Gian Mario De Lucis, 32° Memorial Rolando Fregoli, 33° Trofeo AtleticaEuropa e il 4° Memorial Emilio Bizzo.

La manifestazione è stata promossa dai Comuni di Celle Ligure e Varazze, ASD Centro Atletica Celle Ligure e ADS Atletica Arcobaleno Savona, con il supporto della Fondazione Agostino De Mari e con il patrocinio ed il contributo della Regione Liguria, con il patrocinio della Provincia di Savona, Coni, CIP, Inail e Fispes. Al fianco del Meeting anche numerose realtà private, tra i quali i main sponsor: Olmo Spa, azienda da sempre molto vicina all’evento, e, dal 2024, Habitat Srl.

Alcuni momenti delle premiazioni