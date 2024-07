Celle Ligure, nasce il Comitato per il referendum abrogativo sull’Autonomia Differenziata

Si è costituito a Celle Ligure il Comitato locale per la raccolta firme per proporre il referendum abrogativo della legge sull’Autonomia Differenziata. Hanno aderito al Comitato: ANPI, Arci, Celle Ligure APS, Traumfabrik APS, Ass. Italia-Cuba, Ass. Il Rosso non è

il Nero, Partito Democratico Circolo Celle-Stella, Movimento Cinque stelle e Rifondazione Comunista.

I promotori sostengono che la legge vada abrogata perché “aumentando i divari territoriali peggiora le diseguaglianze sociali, contribuendo a dividere il paese in regioni ricche e regioni povere, smantellando l’istruzione pubblica, demolendo il welfare universalistico, determinando di fatto forti disparità nella quantità e nella qualità dei servizi erogati ed esasperando la privatizzazione dei servizi pubblici”.

“Frenando lo sviluppo ed impoverendo il lavoro compromette le politiche ambientali, penalizza i comuni e le aree interne ed aumenta la burocrazia per cittadini ed imprese”.

E ancora: “La Liguria, e in particolare il Savonese, soffre da anni di una profonda crisi economica, lavorativa e dei diritti determinata da una politica regionale assente e distante dalle esigenze della popolazione ed ora anche da una politica nazionale che spacca il paese e rende più deboli lavoratori e pensionati”.

“Per queste ragioni invitiamo i cittadini residenti a Celle Ligure a recarsi all’ Anagrafe Comunale, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì al mattino dalle 10 alle 13 e il pomeriggio di giovedì dalle 14,30 alle 17,00, muniti di documento di identità, dove troveranno i moduli da firmare” concludono dal Comitato cellese.

Inoltre, il venerdì 9 agosto dalle ore 9 sarà presente in via Colla, vicino all’area mercatale, un presidio per la pubblicizzazione e la raccolta firme.