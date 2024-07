Celle Ligure, mercoledì il Meeting Arcobaleno AtleticaEuropa con atleti in arrivo da oltre 40 nazioni

Celle Ligure. È tutto pronto per il 35° Meeting Arcobaleno EAP AtleticaEuropa, in programma mercoledì presso il centro sportivo Giuseppe Olmo-Pino Ferro di Celle Ligure. L’evento, da sempre inserito nel circuito Events for Athletics Promotion, registra la partecipazione delle stelle dell’atletica nazionale ed internazionale in arrivo da oltre 40 nazioni. Tra esse, anche le sei delegazioni EAP: Loughborough (GBR), Budapest (HUN), Palafrugell (SPA), Nivelles (BEL), Ginevra (SUI) e Biella (ITA)

La manifestazione, promossa dai Comuni di Celle Ligure e Varazze, ASD Centro Atletica Celle Ligure e ADS Atletica Arcobaleno Savona, con il supporto della Fondazione Agostino De Mari e con il patrocinio ed il contributo della Regione Liguria, gode anche del patrocinio della Provincia di Savona, Coni, CIP, Inail e Fispes. L’evento è incluso nel calendario FIDAL con il label di Manifestazione Internazionale ed è inserito nel calendario World Athletics (Challenger Continental Tour, www.worldathletics.org) nell’ambito dei “World Athletics Continental Tour Challenger”, della European Athletics Association (www.european-athletics.org), nell’Area Permit Meetings, ed è tappa significativa del Circuito Internazionale Events for Athletics Promotion (www.eap-circuit.eu). Dal 2023 il Meeting Arcobaleno fa altresì parte del prestigioso Circuito Euromeetings.

Il Meeting dedica, come sempre, attenzione all’attività paralimpica con le gare FISPES/Trofeo Insieme nello Sport realizzate nell’ambito del rapporto sempre più stretto con Fondazione De Mari. Sono 20 gli atleti paralimpici al via delle 4 gare inserite nel 24° Trofeo Insieme nello Sport-Fondazione De Mari. Tra loro il genovese Andrei Catalin Chicioreanu (ASD Cambiaso e Risso) for Special) che parteciperà ai 100 e 400 riservati ad atleti in carrozzina.

I 100 metri vedranno protagonista Reinaldo R. Espinosa (classe 2003, quest’anno sceso a 9.96). in gara anche TJ Brock (sprinter USA da 10.20) e tra gli azzurri Jim Folajin Fonseca (Atl. Cento Torri Pavia), sceso quest’anno a 10.29. I 200 metri, abbinati al 29° Trofeo Giuseppe Olmo, trovano in pista Diego Pettorossi (20.45 di SB), recentemente selezionato per le Olimpiadi di Parigi, a sfidare il cubano Arnaldo Romero Crespo, sceso recentemente a 20.30 in quel di Sestriere. Sui 400 metri (31° Trofeo AVIS Celle) la sfida è tra il marocchino Hossam Hatib, accreditato di 45.12, e l’australiano Reece Holder (45.19). terzo incomodo il keniano Boniface Mweresa (quest’anno a 45.62). Il favorito negli 800 vede favorito lo statunitense Abraham Alvarado con un tempo di accreditamento di 1.44.44. In gara per la vittoria anche il marocchino Abdellah Mouzlib (1.45.74) e il canadese Zakary Mama-Yari (1.45.93). Nei 110 ostacoli il sudafricano Mondray Barnard (13.58) difende le proprie ambizioni dagli attacchi del norvegese Vladimir Vukicevic (13.63) e del francese Ronan Greef (13.68). Sui 400 ostacoli il favorito è il keniano Wiseman Were Mukhobe, quest’anno già sceso ad un prestigioso 48.57.

Nella corsia a fianco troveremo lo spagnolo Sergio Fernandez (49.20). In gara anche il ventiduenne albenganese Riccardo Berrino (CUS Genova), portatosi recentemente ad un interessante 50.72.Nel lungo un bel confronto a ridosso degli 8 metri con favorito l’australiano Liam Adcock. Pericolosi il cubano Alejandro Parada ed il plurititolato svedese Thobias Montler. Nel salto in alto, in una gara abbinata al nuovo main sponsor Habitat srl al fianco di Olmo) c’è molta attesa per il cubano Luis Enrique Zaya, quarto ai Mondiali di Budapest dove superò l’asticella a 2.34. Nel peso sarà Giordano Musso, alfiere del CUS Genova e nuovo primatista regionale, a vestire i panni del favorito.Capitolo 100 femminili: la favorita è la cubana Yunisleidy Garcia Abreu (11.30 quest’anno, PB di 11.08) con attenzione all’australiana Sam Geddes (11.32 di accredito).

Sui 200 attenzione alla sudafricana Kayla La Grance (Sudafrica), ventenne da 23.36, e Eleonora Ricci (Fiamme Gialle), quest’anno a 23.93. Gara sicuramente dal valore tecnico elevato quella sui 400. Torna a Celle la cubana Roxana Gomez (50.46 realizzato pochi giorni fa a Malaga, ma anche crono significativi under 50 in carriera) che si confronterà con la belga Cintya Bolingo (49.96 già corsi in questo 2024). Attesa per la francese Emma Montoya, portatasi ad un interessante 51.76 nei giorni scorsi a Monaco in occasione della Diamond League.Gli 800 vedono nella serie migliore diverse atlete, accreditate di tempi prossimi ai 2 minuti. Focus sull’inglese Hannah Segrave (2.01.27) e la statunitense Emily Richards (2.02.65). Presente anche l’azzurra Serena Troiani. Sui 100 ostacoli la favorita è la francese Sacha Alessandrini (12.89). Sfidanti più titolate la greca Sofia Iosifidou (13.18) e l’australiana Imogen Breslin (13.19).

I 400 ostacoli sono sul filo dei centesimi: l’israeliano Linoy Levy (58.42) a giocarsela con il giapponese Ayesa Ibrahim (58.47). Occhio alla piemontese Ludovica Cavo, portacolori dell’Atletica Serravallese.Nel lungo guida la lista la greca Maria Stefanpopoulou (6.38 nel 2024). Poi troviamo l’austriaca Ingeborg Grunwald (6.22) e l’imperiese Chiara Smeraldo (CUS Genova) con un accredito di 6.15. Nel salto in alto la favorita è Giulia De Marchi (1.85 quest’anno), con la danese Kathrine Olsen prima tra le sfidanti in virtù di un accredito di 1.80.

Il programma prevede domani, martedì 16 luglio, nel centro storico di Celle Ligure, attività e giochi dalle 17:45 alle 19:30 presso il Molo e Galleria Crocetta e, alla 20:30 in piazzetta Arecco, la presentazione al pubblico dei principali atleti. Mercoledì 17 luglio, dalle 14 alle 16, attività giovanile, seguita poi dalle sfide paralimpiche e assolute. Verranno assegnati il 29° GP Giuseppe Olmo, 17° Trofeo Michele Olmo, 31° Trofeo AVIS Celle Ligure, 13° Trofeo Gian Mario De Lucis, 32° Memorial Rolando Fregoli, 33° Trofeo AtleticaEuropa e il 4° Memorial Emilio Bizzo.

Il Meeting di Celle Ligure vive tutto l’anno, grazie a un corollario di manifestazioni ideate e realizzate durante l’intera stagione: gli stages nel comprensorio di numerosi Team internazionali, nel 2024 Eurospring (3 aprile) con oltre 200 atleti internazionali, il Meeting Arcobaleno Scuola – Con i Lions Oltre le Barriere (5 giugno) con oltre 500 studenti/gara, anteprima Meeting Arcobaleno (18 giugno) con oltre 400 atleti al via.