Celle, furto in un negozio di frutta e verdura: i ladri ripuliscono “la cassa”… dei meloni

Celle Ligure. Cassa ripulita, “bottino” sottratto. Soldi? No, meloni. Furto curioso nei giorni scorsi a Celle Ligure, dove i soliti ignoti hanno ripulito una cassa di un negozio di frutta e verdura di via Colla. Non si tratta però di quella contenente le banconote, bensì di quella dove erano presenti i meloni.

È martedì. Orario di chiusura. La commessa esce per ritirare la merce e si accorge che qualcosa non va. “Il bello è che mi ha lasciato la cassetta vuota davanti alla porta”. Il tempo di riempire almeno due sacchetti e via.

C’è stupore per questo furto insolito dal sapore dolce dell’estate, che fa anche un po’ sorridere. “Spero che siano stati di gradimento – esclama perplessa la commessa mentre fa una domanda – chissà se ha anche rubato il prosciutto crudo?”.