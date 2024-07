Celle, ecco “L’ultimo padrino”: il nuovo libro di Luca Ponzi, giornalista Rai

Celle Ligure. Un profilo curioso, particolari che non si conoscono. Ecco il ritratto di Matteo Messina Denaro, “L’ultimo Padrino”, nell’interessante libro di Luca Ponzi, caporedattore della sede Rai della Liguria, che ne ripercorre vita e crimini con un modo di scrivere chiaro, accattivante, che incuriosisce il lettore.

Ed è in queste pagine che si scopre anche il volto “umano” del boss di Cosa Nostra, capace di ricordare il padre, capo mafia anch’egli, nell’anniversario di morte e di provare immensa tristezza per il rapporto pessimo con la figlia. I perché, su Messina Denaro: “vita, morte e crimini” in un libro che si legge in un fiato.

Un evento di successo quello di ieri sera nella meravigliosa cornice dell’Hotel San Michele. Battesimo fortunato del primo riuscitissimo appuntamento organizzato per i cellesi e i turisti dalla Pro Loco Celle Riviera del Beigua.

Una chiacchierata insieme al noto giornalista Luca Ponzi con il presidente della Pro Loco Ivan Drogo Inglese e alla giornalista di IVG, Paola Gavarone.