Castelvecchio di Rocca Barbena, il sindaco Milani incontra il consigliere regionale Vaccarezza

Castelvecchio Di Rocca Barbena. “Continua nelle Valli Ingaune il mio viaggio per incontrare i sindaci eletti e rieletti sul territorio: oggi, insieme a Piero Revetria, inizio da Castelvecchio Di Rocca Barbena”. Lo fa sapere, in una nota, il consigliere regionale Angelo Vaccarezza.

“Marino Milani è al suo quarto mandato consecutivo – spiega – e molti sono i progetti in itinere che sono parte di un disegno molto ampio per promuovere, rilanciare e implementare le potenzialità del territorio. Il Festival Contrario è una scommessa vinta dall’amministrazione”.

“Un’esperienza unica, giunta alla sua quarta edizione: fino al 20 Agosto, musica, arte, incontri, natura all’ insegna della cultura e della sostenibilità.

Per quanto riguarda le opere in fase di realizzazione, anche qui la qualità la fa da padrona: dalla ristrutturazione e riqualificazione della ex canonica per creare realtà imprenditoriali nuove, dedicate al turismo e all’ospitalità. E ancora, progetti di rigenerazione urbana, regimazione acque, risistemazione parcheggi, creazione di aree verdi. Un borgo piccolo ma “pieno” di futuro, che Marino Milani e la sua amministrazione stanno traducendo in concreta realtà”, conclude Vaccarezza.