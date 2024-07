Genova. In attesa che la Gip del tribunale di Genova decida se Giovanni Toti potrà avere nuovi incontri politici e parlare con la stampa – è una delle mosse annunciate dal suo legale Stefano Savi – il governatore chiede allo stesso avvocato Savi di “dare visibilità ai suoi pensieri” e lo fa con una lunga lettera che è arrivata, con i meccanismi della comunicazione, a diversi media.

Nella lettera, un testo di diverse pagine, Giovanni Toti fa il punto sulla sua condizione e sull’inchiesta. Che l’obiettivo sia tornare a comunicare con il pubblico – cosa che non potrebbe fare essendo agli arresti domiciliari – è chiaro sin dalle prime righe:

“Ti prego di dare visibilità, come meglio riterrai opportuno, a questi miei pensieri. Su una cosa almeno siamo d’accordo con il Tribunale del Riesame: non esistendo il rischio di inquinamento delle prove, le mie parole non potranno turbare, in alcun modo, le indagini in corso“, si legge nella missiva.

Toti in più passaggi afferma di sentirsi ingiustamente accusato di determinati reati e di avere sempre lavorato per il bene della Liguria:

“Dalla mole di materiale raccolto il quattro anni non sarebbe stato difficile, spero si possa fare in giudizio, quando ci sarà, verificare che la stessa attenzione riservata alle pratiche oggetto dell’inchiesta l’abbiamo riservata a tutti coloro che facevano impresa in Liguria – scrive – non scrive la verità chi sostiene una nostra attenzione particolare per Aldo Spinelli e le sue imprese. Gli stessi pranzi, le stesse telefonate, gli stessi viaggi per incontrarli, gli stessi interessamenti sono stati riservati a tutti coloro che lavoravano ed investivano nel nostro territorio“.

“Ora, per tranquillizzare i Giudici del Riesame, che ritengono io non abbia capito il reato commesso e dunque lo possa reiterare, vorrei essere chiaro: ho capito benissimo cosa mi viene addebitato“, continua.

“Mi è perfettamente chiaro infatti che è di questo che sono accusato, e, ovviamente, pur non essendo d’accordo con la accusa, evidentemente eviterei di farmi accusare nuovamente della stessa cosa. Se lo facessi, caro Avvocato, offrirei alla tua difesa un’opportunità in più: quella di chiedere la non punibilità per infermità di mente”, scrive riferendosi anche alle motivazioni dell’ordinanza del Riesame che ha confermato i domiciliari.

“Ma immaginate che in attesa di sapere come un Tribunale giudicherà tutto questo, reato o legittima azione politica, immaginate che una persona sana di mente possa ripetere la stessa azione per la quale si trova ai domiciliari? Con quattro anni di inchiesta alle spalle? E immaginate un imprenditore che, vedendo Toti sul ciglio della strada, possa fermarsi a chiedere anche solo una informazione stradale?”

Giovanni Toti, in un passaggio, sembra per un istante prendere in considerazione le dimissioni, ma poi il suo ragionamento va oltre:

“Vedo come una liberazione oggi poter ridare la parola agli elettori, perché sono certo che sapranno giudicare quello che è stato fatto fino ad oggi e sceglieranno per continuare a vivere e lavorare in una Liguria libera, che guarda al futuro con ottimismo, che premia l’intraprendenza, che rivendica un ruolo in Italia. E deluderanno chi, sciacallescamente, dimenticato ogni principio giuridico civile, cavalcando sospetto, odio ed invidia sciale, agogna a riacquistare un ruolo, sull’onda delle carte bollate e non dei programmi“.

“Non vedo l’ora, ma la Presidenza di una Regione non è un bene personale. E’ un patrimonio collettivo. Di chi l’ha votata, di chi l’ha sostenuta, di coloro che si sono spesi per una avventura politica. Ho sperato, e spero ancora, che giustizia e politica possano rispettare i propri ruoli e le proprie prerogative. Che, mentre i Pm legittimamente indagano, la politica, con le sue regole, i suoi riti, le sue aule, possa fare le proprie considerazioni per il bene comune.

Sembrano regole astratte, ma si chiamano Democrazia“.

Giovanni Toti scrive all’avvocato – e al resto dell’audience – che nei prossimi giorni, “con il permesso dei magistrati, tornerò ad incontrarmi con gli amici del mio movimento politico, gli alleati, e tutti coloro che potrò vedere per parlare di futuro. E le scelte che faremo saranno prima di tutto per il bene della Liguria a cui oggi tutta l’Italia dovrebbe guardare con grande attenzione“.