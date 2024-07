Carcarese, l’ultimo innesto è un difensore: torna in biancorosso Samuele Di Noto

Un altro giocatore valbormidese ad arricchire la rosa di mister Battistel: alla Carcarese torna il difensore Samuele Di Noto, classe 1992.

Al Corrent per Di Noto è stata la prima volta in prima squadra e ora torna come giocatore di grande esperienza.

Cairese, Genoa, Alessandria e Savona: queste le squadre in cui ha giocato nel settore giovanile prima di approdare alla Carcarese in Promozione, categoria in cui ha vestito anche le maglie di Bragno, Ceriale e Pallare. Da segnalare anche la stagione in Eccellenza giocata con la Cairese e i tre anni in Prima Categoria con l’Aurora.

“Ho scelto di venire a Carcare perché è una società molto seria e ambiziosa – dichiara Di Noto – Conosco molto bene il dg Abbaldo che è stato mio allenatore nelle giovanili della Cairese, con lui ho sempre avuto un rapporto molto stretto. In queste settimane ho avuto l’opportunità di conoscere meglio anche l’ambiente carcarese, il ds Gandolfo e il presidente Ferrero: tutte persone per bene e che vogliono fare un buon calcio. A livello personale – continua – purtroppo, l’anno scorso a Bragno non sono stato molto bene fisicamente, durante l’estate mi sono allenato per conto mio e ora mi sento bene. Ringrazio la Carcarese per avermi dato questa opportunità e spero di ripagare la fiducia. Non vedo l’ora di iniziare la preparazione con i miei nuovi compagni”.

Commenta il direttore sportivo Edoardo Gandolfo: “Conosco Samuele da tanti anni e so che oltre ad essere un difensore forte e affidabile, è un ragazzo per bene che ha vissuto esperienze calcistiche importanti. Siamo molto felici di averlo con noi in rosa e collaborerà anche con il nostro settore giovanile. Con l’acquisto di Di Noto, il nostro mercato può ritenersi chiuso. Abbiamo preso tanti giocatori giovani e funzionali alle idee dell’allenatore, siamo soddisfatti. Non vediamo l’ora di iniziare”.