Carcare, accordo Comune-Sat: i 300 bidoni per la raccolta sfalci svuotati su base settimanale

Carcare. Importanti novità per il ritiro a domicilio degli sfalci nel territorio comunale di Carcare.

A seguito dell’impegno preso formalmente dal sindaco Rodolfo Mirri nella seduta del consiglio comunale del giorno 27 giugno scorso, l’amministrazione “ha prontamente evidenziato alla Provincia di Savona, firmataria del contratto, la problematica riferita al ridotto numero di bidoni per gli sfalci ritirati in oggi dalla soc. S.A.T. S.p.A – si legge in una nota del Comune -. Il capitolato speciale d’appalto ‘in essere’ a novembre 2023 per il Comune di Carcare – al momento del subentro della S.A.T. S.p.A. nel servizio di raccolta e gestione rifiuti urbani nell’ambito del territorio dei Comuni Valbormidesi, compresi nell’ATO – prevedeva un ritiro di 600 bidoni degli sfalci, mentre nel disciplinare tecnico allegato al contratto stipulato in data 14 ottobre 2023 tra Provincia di Savona e S.A.T. S.p.A. è stato inserito un numero di ritiri nettamente inferiore”.

“A seguito di una lunga e faticosa mediazione ed in ultimo l’incontro tenutosi il 4 luglio scorso alla presenza del sindaco e del responsabile del cantiere S.A.T. S.p.A. per i comuni della Valbormida si è giunti all’accordo di uno svuotamento settimanale di 300 bidoni di raccolta sfalci nella giornata di lunedì (e non più al sabato, per questioni organizzative) a partire dal 29 luglio, sempre previo prenotazione telefonica. Si precisa che la prenotazione telefonica del ritiro degli sfalci era già prevista nel capitolato speciale d’appalto del precedente Gestore del servizio, anche se non mai stata attuata”, concludono.