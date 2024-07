Capitale della cultura, tra le candidate spunta a sorpresa anche La Spezia. Russo: “Non ne sapevamo nulla”

Savona. “L’ho appreso dai giornali, non ne sapevamo nulla”, con queste poche ma chiare parole il sindaco di Savona, Marco Russo si esprime riguardo alla notizia che la città di La Spezia abbia presentato la candidatura come Capitale Italiana della cultura 2027.

Un notizia arrivata a ciel sereno e che in pochi sapevano, anche perché la stessa Regione Liguria e il presidente Toti nella conferenza stampa di fine marzo avevano dato pieno appoggio a Savona, come unica città in rappresentanza della Regione.

Quel che è certo è che la città della Torretta con la sua amministrazione si sta impegnando molto per raggiungere il traguardo, preparando tutta la documentazione da oltre un anno. Conferenze stampa, nuovi loghi, nuovi temi ed eventi nel territorio, il tutto con un unico obietto: Savona Capitale della cultura 2027.

Ma se tra le 20 candidate che hanno risposto al bando entro la scadenza dei termini del 3 luglio c’è anche La Spezia, quello che trapela però tra i corridoi del Palazzo Comunale è che a far “più paura” è la città di Pordenone.

Per proseguire la corsa verso il titolo, le città dovranno perfezionare la candidatura presentando, entro il prossimo 26 settembre, un dossier che dovrà contenere: un titolo; il progetto culturale della durata di un anno, inclusivo del cronoprogramma e delle singole attività previste; l’organo incaricato dell’elaborazione e promozione del progetto, della sua attuazione e del monitoraggio dei risultati, con l’individuazione di un’apposita figura responsabile; la valutazione di sostenibilità economico-finanziaria del progetto culturale proposto; gli obiettivi perseguiti.

Le candidature saranno valutate da una giuria, che selezionerà tra queste le dieci città finaliste, entro il 12 dicembre 2024. A seguito di audizioni pubbliche, che si svolgeranno entro il 12 marzo 2025, la procedura di valutazione si concluderà entro il 28 marzo 2025 con la proclamazione della Capitale italiana della cultura 2027.

La città vincitrice, grazie anche al contributo statale di un milione di euro, potrà realizzare le attività progettate nel dossier.

Nel frattempo non ci resta che attende e, nel mentre, tifare Savona.