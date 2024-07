Canottieri Sabazia, un oro e due argenti nella seconda prova Canoa Giovani

San Giorgio di Nogaro. Secondo test per la squadra dei piccoli della Canottieri Sabazia e la conferma di diversi equipaggi già medagliati nella presedente prova di Mergozzo. A San Giorgio di Nogaro erano presenti tutte le società del settentrionali con oltre 600 atleti gara per la seconda prova Canoa Giovani.

Molti i piazzamenti nella prima giornata sulla distanza dei 2.000 da parte di tutti gli atleti, ma nessuna medaglia. Decisamente meglio sulla distanza corta dove i savonesi portano a casa un oro e due argenti:

C2 Cadetti A metri 200 Oro per Lorenzo Lavagnino e Alahakoon Mudiyanselage

K1 Cadetti A metri 200 Argento per Lorenzo Lavagnino

K2 Cadetti B metri 200 Argento per Matteo Pennino e Justin Biato

Sfiora il bronzo Alessandro Ricci nel K1 Cadetti B

La terza ed ultima prova si disputerà a Caldonazzo, la seconda settimana di settembre, nel primo periodo di agosto (4-14), tutta la squadra di Canoa Giovani, ma anche quella maggiore, parteciperà al consueto raduno ad Osiglia, dove è prevista un gara sulla distanza dei 500 e 200, organizzata dalla Canottieri Sabazia in collaborazione l’ASD La Bacolla, nuovo gestore del Centro regionale di Canoa.

Soddisfatti Emanuel Cabib e Marco Tarditi che seguono il settore giovanile, quest’ultimo nella canadese.

Gli atleti della Canottieri Sabazia sul podio