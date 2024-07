Canavese, per Luciano Costa un riconoscimento per il lavoro svolto in ambito sportivo e sociale

Pietra Ligure. Luciano Costa, Presidente della ASD RunRivieraRun, dopo il prestigioso riconoscimento dal Coni Savona nei giorni scorsi come “Promotore Sportivo dell’Anno 2023”, in data 27 giugno, in qualità di Presidente della Asd RunRivieraRun, è stato nominato rappresentante dell’Assemblea dei Soci all’Associazione Insediamenti Universitari e Alta Formazione nel Canavese.

Ivrea ed il suo territorio sono terre olivettiane che hanno un imprinting innovatore generato dalla vision di Adriano Olivetti.

Proprio in un territorio innovativo come quello eporediese è nata l’Associazione InsUniCa, Insediamenti Universitari e Alta Formazione nel Canavese, volta a dare slancio alla formazione e alla valorizzazione del capitale umano.

L’ASD RunRivieraRun da anni collabora con il Polo Formativo Universitario Officina H in progetti rivolti alla popolazione per la promozione di sani stili di vita e dello sport come attività socializzante (dal 2016 con la Chicchiricchi Run nella domenica del Carnevale e dal 2018 con Ottobre Rosa per la promozione dello screening mammario).

Negli ultimi due anni si è aggiunto un nuovo ambito comune di attività riferito alle fragilità cognitive. La rete delle DFC (Dementia Friendly Community) vede la città di Ivrea accreditata DFC presso l’Associazione Alzheimer Italia dal 2018, mentre la DFC Valchiusella e la DFC Pietra Ligure sono nate nel 2022. A febbraio 2024 a Ivrea è stata promossa una rete nazionale per lo scambio di buone pratiche tra DFC di varie Regioni italiane e l’ASD RRR, grazie alla lunga esperienza maturata in attività sociali improntate all’inclusività, rappresenta un partner prezioso per l’organizzazione di eventi e la partecipazione a progetti di ricerca- azione.

Inoltre, la ASD RunRivieraRun potrà fornire all’Associazione Insediamenti Universitari un importante contributo per collaborare al progetto Ivrea Sport Commission avviato dall’Amministrazione comunale di Ivrea nel 2023.

Molti sono i progetti in cantiere elaborati tra Diego Targhetta Dur, Direttore del Polo Formativo Universitario Officina H Ivrea, la Presidente dell’Associazione Insediamenti Universitari e Alta Formazione nel Canavese Rita Bussi e Luciano Costa Presidente ASD RunRivieraRun, che hanno intenzione di creare un ponte tra Liguria e Piemonte attraverso lo sport, l’inclusione e la socializzazione.