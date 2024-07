Campomorone, la nuova tappa di Elia Zunino: “Per fare bene e trovare stabilità”

Genova. Il Campomorone questa mattina ha ufficializzato un’operazione con un’intesa raggiunta ormai da diverso tempo: Diego Alessi ritrova Elia Zunino, ecco il colpo per l’attacco dei genovesi che vogliono puntare in maniera sempre più concreta ai playoff.

“Mi ha convinto la società, che mi ha corteggiato il giusto – ha dichiarato Zunino -. Soprattutto lo staff tecnico. Con Diego c’è un ottimo rapporto ed è stato lui uno dei motivi della mia scelta. Lui è stato uno degli attaccanti più forti della Liguria e non. C’è solo da imparare da Diego Alessi. Ritrovo i compagni con cui ho giocato a Cairo. Tutta gente che mi farà impazzire tutto l’anno nello spogliatoio per la mia stravaganza”.

C’è stato modo di fare una prima chiacchierata anche con Luca Monteforte, quest’anno nel ruolo di vice allenatore: “Ci ho parlato e gli ho detto di essere un po’ più tranquillo con me, sono sensibile in campo! Scherzi a parte, sono contento ci sia anche lui. È uno degli allenatori più vincenti della Liguria, sicuramente un valore aggiunto per noi”.

Zunino vede l’Eccellenza 2024-2025 particolarmente equilibrata: “Società come Imperia e Cairese erano nettamente superiori alle altre. Sono tante le squadre che lotteranno per le prime posizioni. Ma il mio Pietra, a cui sono affezionato, lo metto in prima posizione, poi tutte le altre“.

Serra Riccò, Cairese, Genova Calcio ed ora Campomorone. Quattro casacche vestite in due anni per l’attaccante classe 1995: “Quello che mi sono predisposto, lavorando e vivendo a Genova, è di fare un percorso un po’ più lungo in una società. Vorrei trovare stabilità, un punto fermo com’è stato a Pietra. E poi voglio fare il meglio possibile”.

“Quanti gol voglio fare? Non rispondo, ma mi auguro di fare tante interviste“, chiosa con un sorriso.