Liguria. Allerta per ondata di calore livello 2 – bollino arancione – martedì 30 luglio e mercoledì 31 luglio. Emanata dal ministero della Salute l’allerta scenderà al livello 1 giovedì 1 agosto.

L’espansione e il consolidamento di un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale determina un deciso aumento delle temperature, anche per locale effetto favonico, comportando condizioni di elevato disagio fisiologico per caldo. In alcune località della Liguria la colonnina di mercurio ha già sfiorato nella giornata odierna i 35 gradi.

Le ondate di calore sono condizioni meteorologiche estreme che si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione, condizioni che rappresentano un rischio per la salute della popolazione.

Ogni estate da maggio a settembre il ministero della Salute attiva il Sistema nazionale di previsione allarme per comunicare i possibili effetti sulla salute delle ondate di calore, tramite pubblicazione di bollettini giornalieri per 27 città, con previsioni a 24, 48 e 72 ore, inviati ai centri locali individuati dalle amministrazioni competenti, per l’attivazione in caso di necessità di piani di intervento a favore della popolazione vulnerabile.

In caso di rischio per ondata di calore

livello di rischio 2, livello di rischio 3

Evita di esporti al caldo e al sole diretto nelle ore più calde della giornata (tra le 11.00 e le 18.00)

Evita le zone particolarmente trafficate

Evita l’attività fisica intensa all’aria aperta durante gli orari più caldi della giornata

Indossa indumenti chiari, leggeri in fibre naturali (es. cotone, lino), riparati la testa con un cappello leggero di colore chiaro e usa occhiali da sole

Proteggi la pelle dalle scottature con creme solari ad alto fattore protettivo

Bevi molti liquidi, moderando l’assunzione di bevande gassate o zuccherate, tè e caffè. Evita, inoltre, bevande troppo fredde e bevande alcoliche

Trascorri le ore più calde della giornata nella stanza più fresca della casa, bagnandoti spesso con acqua fresca

Se assumi farmaci, non sospendere autonomamente terapie in corso ma consulta il tuo medico curante per eventuali adeguamenti della terapia farmacologica

Fai attenzione alla corretta conservazione dei farmaci

Evita di metterti in viaggio nelle ore più calde (11.00 – 18.00) e porta con te scorte di acqua

Non lasciare persone non autosufficienti, bambini e anziani, anche se per poco tempo, nella macchina al sole

Assicurati che le persone malate e/o costrette a letto, non siano troppo coperte

Offri assistenza a persone a maggiore rischio (ad esempio anziani che vivono da soli) e segnala ai servizi socio-sanitari eventuali situazioni che necessitano di un intervento

In presenza di sintomi dei disturbi legati al caldo contatta un medico.

NUMERO VERDE PER ANZIANI E FRAGILI

Il numero verde regionale 800 593235, gratuito, attivo sette giorni su sette dalle 8 alle 20 per l’orientamento, l’informazione e per raccogliere le richieste dei cittadini, ad esempio per le piccole commissioni quotidiane. Per consigli utili e informazioni è disponibile pagina dedicata sul canale Salute della Regione Liguria.