Calciomercato Savona. Il ds Alessio Barone: “Giocatori di qualità con esperienza in categoria, vogliamo segnare di più”

Il 7 agosto inizierà la preparazione del Savona. Il club biancoblù punterà forte alla Promozione e per farlo la linea di mercato seguita dal direttore sportivo è semplice: “Abbiamo scelto giocatori della città o con un passato in biancoblù – spiega Alessio Barone -, giocatori con esperienze in categorie superiori ma che conoscono anche la Prima Categoria. Garbini e Fonjock, ad esempio, hanno giocato in Serie D con il Savona, ma anche disputato questo campionato. “.

Nonostante qualche conferma, alla fine sarà una rosa molto rinnovata quella a disposizione di mister Fabrizio Monte, che ritroverà molta Vadese. In dirittura d’arrivo Alessio Salis, centrocampista che può ricorpire tutti i ruoli del centrocampo e garantire anche un bel bottino realizzativo. “Vogliamo creare una rosa con giocatori duttili – spiega – e per questo abbiamo puntato su Briano, Fabbretti, Colombo. Non solo per le qualità per l’abilità nell’intepretare più ruoli“.

“Un altro aspetto che abbiamo tenuto in considerazione – prosegue Barone – è la difficoltà dello scorso anno a fare goal. Mi spiego, non è un questione di attaccanti: Romano e Rapetti sono andati in doppia cifra, ma di squadra nel complesso. Per questo abbiamo cercato centrocampisti che possano aiutarci a segnare con maggiore frequenza“.

Restando in tema attacco, si punta tanto sul nuovo innesto Niccolò Piu e sui confermati Romano e Doci. Non ancora ufficiale, ma sembra vicino Rignanese (dall’Ovadese). “In riferimento a Piu – commenta Barone – lo abbiamo scelto perché è una prima punta ma anche molto mobile. Non aver confermato Rapetti è stata una scelta dolorosa, ma è stata fatta per una questione di caratteristiche. Lo ringrazio per tutto quello che ha fatto”.

Sul centrocampo, le voci vedono anche Signori della Vadese vicino ai biancoblù. Mentre c’è curiosità sul futuro di Cherkez, uno dei giocatori che ha convinto di più: “C’è già stato un incontro con lui. A breve ci rivedremo per provare a trovare la quadra”.

“Squadra quasi pronta? Sì – conclude –, potrebbe arrivare qualche giovane in più e stiamo per chiudere con un portiere da affiancare a Bova“. Dei giocatori della scorsa stagione, non ci saranno più Siri, Beani, Pondaco, Ndiaye, Ferrara, Panucci e Calcagno. Non è da escludere invece la permanenza di Palumbo.

La rosa “work in progress” del Savona:

Portieri: Bova

Difensori: Apicella, Fancellu, Garbini (dalla Vadese), Incorvaia, Colombo (dal Celle Varazze)

Centrocampisti: Fonjock (dall’Albisole), Briano (dalla Spotornese), Fabbretti (dalla Spotornese), Esposito (dalla Vadese), Uruci (dall’Altarese)

Attaccanti: Romano, Doci, Piu (dalla Vadese)