Calciomercato, S.F Loano. Ufficiali i due gemelli Carastro

Loano. Continua la campagna rafforzamento della San Francesco Loano in vista del prossimo campionato di Eccellenza. Dal Vado, come preannunciato, arrivano Leonardo (attaccante) e Luigi (centrocampista) Carastro reduci da una metà di stagione svolta in Promozione con la maglia del Ceriale.

Il comunicato:

L’Asd S.F. Loano comunica di aver raggiunto l’accordo con la società F.C. Vado per l’arrivo in prestito dei calciatori Leonardo Carastro, attaccante classe 2005 e Luigi Carastro jolly classe 2005.

La Società ringrazia l’F.C. Vado,in particolar modo Luca Tarabotto per la disponibilità e augura ai ragazzi tante soddisfazioni con i nostri colori.