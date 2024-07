Calciomercato, S.F. Loano in pole per Marco Campelli. Ferrara: “Vicinissimi ai gemelli Carastro e al portiere Ghizzardi”

Loano. “La Liguria è un posto speciale, mi piacerebbe rimanere qua”. A pochi giorni da queste dichiarazioni, dovrebbe proprio essere già arrivata una situazione avanzata per Marco Campelli. Il centrocampista spezzino ex Albenga, Cairese e Imperia sembra essere ad un passo dalla San Francesco Loano. I rossoblu si sono mossi con decisione e l’affare dovrebbe essere in chiusura salvo colpi di scena. Una mossa di mercato importante per la società loanese che dimostra quanto voglia dire la propria nel prossimo campionato di Eccellenza.

Il vice presidente Andrea Ferrara ha confermato l’interessamento: “Così come sono stati fatti altri sondaggi. L’Eccellenza è un campionato in cui i giocatori d’esperienza possono dare una mano per centrale l’obiettivo di una salvezza tranquilla”.

Inoltre ci sono altre tre operazioni che stanno per chiudersi positivamente: “Oltre ad una riconferma della nostra rosa, che volevamo fortemente dopo che questi ragazzi si sono guadagnati l’Eccellenza, stiamo collaborando a 360° con il Vado. Siamo vicinissimi all’arrivo dei due gemelli Leonardo e Luigi Carastro e il portiere 2005 Simone Ghizzardi“.