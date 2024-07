Calciomercato, S.F. Loano. Bonifazio resta in rossoblù anche in Eccellenza

Loano. Continua, anche in Eccellenza, l’avventura alla San Francesco Loano di Matteo Bonifazio. Il centrocampista di proprietà del Ceriale, fornirà ancora per la prossima stagione tecnica e sostanza al servizio di Cristian Cattardico. Difatti, il giocatore classe 2001 è stato uno dei punti più importanti del centrocampo loanese, siglando ben 8 reti tra coppa e campionato e aiutando molto la squadra ad arrivare all’obiettivo della vittoria finale.

Ecco la nota del club loanese che comunica la continuazione del rapporto con il centrocampista cerialese:

“L’Asd S.F. Loano comunica con grande piacere di aver rinnovato il prestito dall’Asd Ceriale Progetto Calcio di Matteo Bonifazio, centrocampista classe 2001. La società ringrazia l’Asd Ceriale in particolar modo il direttore Franco Villa per la disponibilità e ci tiene a ringraziare Matteo per il grande attaccamento dimostrato in questo periodo verso tutti noi, augurandogli tante altre soddisfazioni con i nostri colori”.