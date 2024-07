Calciomercato, raffica di news dalla Promozione: ancora volti nuovi in casa Millesimo e Pontelungo

Albissola Marina/Albisola Superiore/Savona/Millesimo/Albenga. Una raffica di novità per rimanere aggiornati sui movimenti ufficializzati dai club durante il weekend. Non conosce ferie il calciomercato della squadre iscritte al campionato di Promozione, società volenterose di farsi trovare pronte in vista della stagione che verrà.

In seguito agli arrivi di Rocca, Farinazzo, Corciulo, Bolia e Asteggiante, proseguono gli annunci in casa Pontelungo. La società del presidente Michele Neri infatti ha reso noto di essersi assicurata le prestazioni sportive del centrocampista ex San Francesco Loano Paolo Calcagno (classe 2003) e di Federico Ardissone, attaccante classe 2005 ex Imperia.

Annunci all’insegna della linea verde invece per quanto riguarda Legino e Albissole. Il sodalizio verdeblù ha ufficializzato la conferma di Leon Sadiku (centrocampista difensivo classe 2005), mentre i Ceramisti hanno svelato di aver promosso in prima squadra dalla propria formazione Juniores Christian Domi e Alessandro Zunino, rispettivamente centrocampista e difensore entrambi giovani classe 2006.

Infine prosegue anche la campagna acquisti del Millesimo. Il sodalizio valligiano infatti ha ufficializzato due nuovi arrivi: si tratta del difensore classe 2001 Stefan Perovic e del centrocampista classe 2002 Federico Benzo, entrambi provenienti dall’Amabrenta Ceva.