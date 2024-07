Calciomercato, quante novità tra Prima e Seconda Categoria: società scatenate in vista della prossima stagione

Savona e provincia. Una raffica di news utile per rimanere aggiornati sui movimenti di calciomercato delle società locali militanti in Prima e Seconda Categoria. Passano i giorni e gli organici delle squadre componenti il panorama dilettantistico savonese iniziano ad assumere delle fisionomie sempre più definite.

Prosegue per esempio di buona lena la ricostruzione della Letimbro. Oggi il sodalizio gialloblù ha reso noto che Andrea Sala, centrocampista classe 1999, approderà alla corte di mister Dario Roso. I due dunque si ritroveranno dopo l’esperienza a Pallare della scorsa stagione.

Tuttavia, restano le formazioni ingaune a far registrare il più alto tasso di vitalità: il Vadino infatti, in seguito agli annunci diramati ieri, quest’oggi ha svelato che il centrocampista Davide Massa (ex Pontelungo), il difensore Riyad El Harzli (ex Baia Alassio) e Luca Giammanco (ex Villanovese) faranno parte della rosa a disposizione di Daniele Poggi.

La San Filippo Yepp invece, successivamente agli arrivi di Gerosa e Delmonte, ha ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante classe 2005 Thomas Orrù, giovane di proprietà del Ceriale che nell’ultima stagione ha militato tra le file della Baia Alassio.

Proprio le Vespe negli ultimi giorni hanno fatto registrare una particolare frizzantezza: le riconferme rese note dal sodalizio del presidente Durante sono state ben cinque. Si tratta del portiere classe 2006 Michele Tornago, del difensore Endri Sufali (anch’egli classe 2006) e del centrocampista classe 2002 Andrea Fumagalli, ma non solo; a restare in giallonero saranno anche il centrocampista classe 2000 Francesco Maxena e il jolly difensivo classe 2003 Paolo Negroni.

Continua inoltre senza battute d’arresto l’opera di restyling dell’Altarese, società che ha reso noto l’approdo in maglia giallorossa di Matteo Franceri, centrocampista classe 2001 proveniente dalla Veloce.

In conclusione, restando in Val Bormida, anche il Dego ha svelato i primi due acquisti della propria sessione di calciomercato: la formazione del presidente Astesiano, dopo aver praticamente annunciato la riconferma dell’intera rosa della scorsa stagione, ha ufficializzato l’ingaggio di Giacomo Marini, centrocampista classe 2003 ex Bragno e di Alberto Macciò, giovane portiere classe 2005 pronto a blindare i pali biancoblù.

Se i club che parteciperanno all’edizione 2024/2025 della Prima Categoria risultano essere scatenati, quelli che prenderanno parte ai gironi della futura Seconda Categoria non vogliono essere da meno. È così che, oltre alla “nuova” Priamar e alle prime mosse del Pallare, a prendersi la scena sono state Rocchettese, Nolese e Mallare.

I Lupi, in seguito a numerose conferme, hanno reso noto l’ingaggio del classe 2003 Brajan Haxhiraj, centrocampista ex Millesimo cresciuto nelle giovanili della Cairese. Due conferme e un nuovo acquisto invece per la Rocchettese. I rossoblù potranno ancora contare sui difensori Oscar Martino e Alberto Castelli (entrambi classe 1996), mentre per rinforzare il reparto offensivo mister Chiola potrà affidarsi al talento di Mirko Olivieri (attaccante classe 2006 proveniente dal Cengio).

In conclusione si riportano gli aggiornamenti resi noti dalla Nolese, club che ha ufficializzato gli ingaggi del classe 2004 Domenico Tripodi (difensore e/o all’occorrenza centrocampista) e di Alessandro Fiorito (difensore classe 1984). Quest’ultimo, oltre ad indossare gli scarpini, intraprenderà un percorso da dirigente con la società del presidente Trozzola. In predicato di vestire biancorosso anche Paolo Tassisto, laterale difensivo il quale nell’ultima stagione ha difeso i colori del Borgio Verezzi.