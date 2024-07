Calciomercato, Promozione: nuovi innesti per Legino e Ceriale, Minuto resta all’Albissole

Albissola Marina/Albisola Superiore/Savona/Ceriale. Un campionato estremamente avvincente ed equilibrato. Giorno dopo giorno aumenta l’attesa per scoprire la fisionomia della Promozione che verrà: complici della crescente curiosità sono ovviamente le news divulgate dai vari club i quali prenderanno parte all’edizione 2024/2025 di un torneo che si profila come davvero scoppiettante.

Il Legino, dopo aver annunciato svariate conferme, ha reso noto di aver tesserato Gianfelice Mollo, difensore classe 1997 il quale ha scelto di tornare a vestire la maglia verdeblù dopo averlo già fatto per due stagioni.

“Sono molto contento – ha dichiarato il giocatore ai microfoni del club –, della chiamata del presidente Carella e di mister Tobia, è un allenatore con cui mi sono trovato bene e che ti spinge sempre a dare il 110%. So che lavoreremo duramente per ottenere buoni risultati. Conosco alcuni del gruppo e sono felice di ritrovarli per raggiungere gli obiettivi insieme alla società con cui mi sono trovato bene nella stagione e mezza in cui ci ho giocato”.

Il Ceriale ha risposto annunciato l’arrivo di Filip Varaldo, promettente difensore classe 2004 la scorsa stagione impegnato con Imperia e Pietra Ligure.

Infine l’Albissole ha divulgato un doppio annuncio. Mister Sarpero potrà ancora contare su Federico Minuto, difensore classe 2004 di proprietà del Vado che i Ceramisti sono nuovamente riuscire a strappare alla società del presidente Tarabotto dopo l’ottima annata disputata.

Non solo prima squadra però: i biancazzurri hanno anche comunicato che Giuseppe Napoli sarà il nuovo allenatore della formazione Juniores del club.

Di seguito ecco il comunicato pubblicato dal club: “Cambio annunciato tra le fila albicelesti alla guida della Juniores; dopo i saluti di Mimmo Sirtori è la volta di mister Giuseppe Napoli. Mister Napoli, nell’ultima stagione alla Juniores Nazionale della Lavagnese, ha sposato il progetto degli albissolesi, un progetto che mira ad un connubio sempre più proficuo tra la Juniores e la prima squadra. Un volto già noto nel panorama savonese dopo l’esperienza come mister nei centri federali ha allenato anche la Juniores Nazionale del Savona FBC e quella di Eccellenza al Celle Varazze. Benvenuto mister e buon lavoro”.