Calciomercato, Prima e Seconda Categoria crocevia di novità: ecco le ultime operazioni ufficializzate dalle società locali

Savona e provincia. Trattative, voci, annunci, indiscrezioni, ufficialità e anche qualche smentita. Il calciomercato delle società componenti il panorama dilettantistico locale è entrato nel vivo ormai da qualche settimana e, soprattutto negli ultimi giorni, i club hanno fatto registrare una notevole vitalità.

In Prima Categoria, dopo aver ufficializzato altre due riconferme e tre nuovi acquisti costruendo un reparto avanzato nuovo di zecca, l’Altarese ha reso noto l’ingaggio di Luca Crovella, terzino mancino di grande esperienza fresco di promozione con la maglia dell’Albissole.

La Letimbro invece, successivamente alla conferma degli arrivi dell’attaccante Christian Ferrigno e del portiere Giacomo Calcagno, ha annunciato un nuovo innesto per il proprio organigramma societario: si tratta di Simone Era, ex dirigente dell’Albissole il quale può vantare diverse esperienze nel calcio dilettanti. Inoltre per il reparto avanzato è stata ufficializzata la riconferma del giovane Emo Zignego, attaccante classe 2005 che disputerà la sua terza stagione con la maglia gialloblù.

Attenzione anche a Baia Alassio, Vadese e San Filippo Yepp. Le Vespe hanno annunciato che gli attaccanti Luca Tomao e Andrea Di Mari proseguiranno la propria esperienza in giallonero mentre la Vadese, in seguito a numerosissime conferme, è tornata ad ufficializzare alcuni nuovi acquisti. Ecco dunque Gabriele Albanese e Mattia Vacca, rispettivamente attaccante ex Letimbro e Finale e difensore ex Sassello e Albissole i quali vestiranno azzurrogranata.

In conclusione la San Filippo Yepp ha reso noto di aver confermato sia Piero Enrico nel ruolo di presidente del club che Marco Ferrando come responsabile del settore giovanile.

Infine in Seconda Categoria si segnala l’estrema vitalità del Plodio. La società valligiana ha comunicato in un colpo solo sia il proprio organigramma dirigenziale che gran parte dei giocatori i quali faranno parte della rosa a disposizione di mister Simone Testa (tra cui quattro nuovi innesti).

Le conferme portano i nomi del portiere classe 2004 Stefano Avolio, dei difensori Kristian Schettini (anch’egli classe 2004) e Giacomo Diamanti (classe 2002), dei centrocampisti Rexhep Spahiu (classe 1995), Ntensibe Abdenour (centrocampista classe 1995) e Touray Modou (centrocampista classe 1998) ed in ultima istanza degli attaccanti Massimiliano Luongo (attaccante classe 1978) e Le Saoudien Sylla.

I quadri dirigenziali invece saranno composti da Dante Oliveri (presidente), Alice Parodi (vicepresidente), Stefano Broglio (direttore generale) e Pierluca Bagnasco (direttore sportivo). In conclusione Sergio Di Noto sarà il primo collaboratore tecnico di mister Testa. “Altre importanti trattative – ci ha tenuto a comunicare il sodalizio valligiano – saranno concluse a breve”.

Novità anche in casa Rocchettese, società che ha comunicato ufficialmente di essersi aggiudicata le prestazioni di Andrea Marrapodi, difensore classe 1997 ex tra le altre di Santa Cecilia, Letimbro e Savona.