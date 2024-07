Calciomercato, Millesimo sempre più argentino: ufficiale la punta ex Boca Junior Martin Ignacio Delgado

Millesimo. I giallorossi chiudono un importante colpo per l’attacco: ufficiale l’arrivo di Martin Ignacio Delgado, attaccante argentino classe 1993, cresciuto nel settore giovanile del Boca Juniors e del Deportivo Defensa Y Justicia.

“Delgado ha poi giocato per diverse stagioni nella Serie B argentina prima di approdare in Puglia nel campionato di Eccellenza che lo ha visto grande protagonista – si legge dal comunicato -. La prossima stagione Martin vestirà giallorosso dove ritroverà il suo amico ed ex compagno di squadra Ricardo Villar”.