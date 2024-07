Calciomercato, fuochi d’artificio in Promozione: ufficialità di spessore per Albissole e Millesimo, c’è Molina per il Ceriale

Albissola Marina/Albisola Superiore/Ceriale/Millesimo. Nuova settimana, stesso afflusso di novità. Sono iniziati ancora una volta all’insegna del calciomercato i sette giorni che scandiranno la metà di luglio traghettando la stagione estiva e le società dilettantistiche locale verso un agosto che si prospetta rovente.

Ad inaugurare la serie di notizie è stato il Legino che, dopo aver annunciato l’acquisto di Marco Rapetti, ha reso noto il ritorno in verdeblù di Riccardo Moscatelli, esterno offensivo classe 2004 pronto a mettersi a disposizione di mister Tobia per ambire ad un campionato di vertice.

Ancora fuochi d’artificio poi in casa Millesimo: la società del presidente Levratto, in data odierna, ha svelato l’acquisto di Matteo Piana. Classe 1991, Piana ha giocato nell’Albissola per poi vivere una lunga esperienza nella Cairese, due stagioni al Celle Varazze e l’ultima tra le file della Genova Calcio. Nella prossima stagione il centrocampista ricomporrà la coppia con Lorenzo Facello per una mediana di assoluto livello a disposizione di mister Fabio Macchia.

Il Ceriale invece ha ufficializzato l’ingaggio di Edward Molina. Ex di Finale e Borgio Verezzi, il classe 2001 andrà ad impreziosire il reparto avanzato di mister Marco Mambrin.

Infine risulta letteralmente scatenata l’Albissole. La società biancazzurra ha infatti reso noto un nuovo arrivo e tre promozioni della propria formazione Juniores alla prima squadra. La rosa a disposizione di mister Sarpero si amplia dunque con l’innesto di Leonidi Cuka (attaccante classe 2004 nell’ultima stagione in forza al Celle Varazze), del portiere Angelo Cuvato (classe 2006), dell’esterno difensivo Andrea Rossetti (classe 2006) e del centrocampista classe 2007 Filippo D’Aliesio.