Calciomercato, Divine Fonjock torna al Savona

Savona. Prosegue spedito il calciomercato del Savona, sodalizio voglioso di vivere una stagione da assoluto protagonista.

Ad impreziosire l’organico di Fabrizio Monte ecco Divine Fonjock, reduce da un campionato vinto con l’Albissole e già calciatore biancoblù in passato.

Il comunicato: “Torna in biancoblù un altro veterano, Divine Fonjock. Una carriera in cui ha sempre dimostrato di essere un vincente, protagonista della cavalcata dell’Albissole della scorsa stagione e per anni uno dei centrocampisti più forti della Serie D. Un importante tassello nella scacchiera di mister Fabrizio Monte”.