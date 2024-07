Calciomercato, Carcarese: resta Diamanti, dalla Serie D arriva Casassa

Carcare. Novità e conferme per la mediana della Carcarese che annuncia l’arrivo di Tommaso Casassa e la permanenza di Christian Diamanti, entrambi classe 2005.

Centrocampista o trequartista, Casassa inizia nella Veloce, poi trascorre qualche anno nel settore giovanile del Savona e una stagione all’Albissola, prima di accasarsi definitivamente a Vado. Qui dagli Allievi arriva fino alla prima squadra: l’esordio in Serie D con i rossoblù risale a due anni fa. Poi, la scorsa stagione, il prestito al Derthona, dove Casassa ha collezionato altre presenze in D.

“Ho deciso di accettare l’offerta della Carcarese perché mi sembra un’ottima meta per rilanciarmi a livello personale – dichiara Casassa -. Conosco alcuni compagni e sono felice di poter giocare con loro, ho avuto modo di conoscere anche il mister e condivido con lui tante idee di gioco. Inoltre sento grande fiducia nei miei confronti da parte della dirigenza che, per il secondo anno consecutivo, mi ha contattato per trovare un accordo”.

Come detto, tra i compagni di reparto di Casassa ci sarà anche Christian Diamanti, confermato dopo l’ottima stagione giocata lo scorso anno che l’ha visto protagonista anche in Rappresentativa ligure.

Il direttore sportivo Edoardo Gandolfo commenta: “Casassa è un giovane di grandissima qualità che abbiamo già seguito lo scorso anno prima che andasse al Derthona in prestito. Può ricoprire diversi ruoli a centrocampo e in attacco, sarà un giocatore molto funzionale nello scacchiere di mister Battistel. Siamo molto felici anche di avere ancora con noi Diamanti, un giocatore che ha dimostrato lo scorso anno grande personalità e talento”.