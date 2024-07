Calciomercato, ancora uno squillo per il Millesimo: Matteo Gadau è giallorosso

Millesimo. Dopo Matteo Piana e Lorenzo Facello, ecco Matteo Gadau. Prosegue all’insegna dell’ambizione la campagna acquisti del Millesimo.

Pochi minuti fa il sodalizio valligiano ha annunciato di aver tesserato Matteo Gadau, centrocampista classe 1999 con trascorsi in Eccellenza e Serie D.

Di seguito ecco il comunicato pubblicato dal club per annunciare l’ennesimo squillo di mercato: “Arriva Matteo Gadau, centrocampista classe ’99, 4 stagioni alla Sassari Calcio Latte Dolce in Serie D, 2 stagioni all’Ossese in eccellenza ed esperienza da capitano a Stintino prima di arrivare in Liguria e il prossimo anno Matteo sarà giallorosso. Benvenuto a Millesimo Matteo”.