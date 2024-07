Calciomercato, ancora novità da Prima e Seconda Categoria: società scatenate tra conferme e nuovi acquisti

Albenga/Savona/Quiliano/Rocchetta di Cairo/Mallare. Un mare di ufficialità. Prosegue a ritmo forsennato la sessione estiva di calciomercato delle società savonesi iscritte ai campionati di Prima e Seconda Categoria. All’ombra della Torretta Speranza e Letimbro continuano a distinguersi per la propria vitalità. Il sodalizio rossoverde per esempio negli ultimi giorni ha svelato un blocco di conferme e e un nuovo acquisto.

Mister Girgenti dunque potrà continuare a contare sui portieri Daniel Berruti (classe 2001) e Edoardo Gallinari (classe 2004), sui difensori Nicola Orsolini (classe 1998), Marco Sciutto (classe 2002), Carlo Cirillo (classe 2001) e Alessandro Buzali (classe 2003), sui centrocampisti Tommaso Pelagalli (classe 1998) e Andrea Frosio (classe 2003) e sugli attaccanti Mattia Frumento (classe 1996) e Raffaele Crocetta (classe 1999).

Inoltre il sodalizio del presidente Bruzzone ha reso noto di essersi assicurato le prestazioni sportive di Kevin Tuci, esterno offensivo classe 2003 che nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Priamar mettendo a segno 13 reti. Punta su un giovane voglioso di rimettersi in gioco invece la Letimbro, società che ha ufficializzato l’innesto del centrocampista classe 2000 Davide Botta.

In casa Quiliano&Valleggia è arrivata una doppia conferma: si tratta di Andrea Bruzzone e Francesco Cestelli, rispettivamente portiere e terzino (o all’occorrenza esterno) pronti a mettersi a disposizione di mister Gianluca Molinaro. Nuovo innesto poi per la Spotornese, società che ha reso noto il ritorno in biancoceleste di Alessio Bianco, attaccante esterno che nell’ultima stagione ha difeso i colori del Cengio mettendo a referto 8 gol.

Su Albenga poi, oltre a quelli del Vadino, si segnalano i costanti movimenti della San Filippo Neri Yepp. L’ultimo colpo del sodalizio ingauno corrisponde al nome di Davide Grillo, estremo difensore classe 1999 che nelle ultime stagioni ha vestito le maglie di Cisano e Borgio Verezzi.

Infine in Val Bormida spiccano le ultime ufficialità rese note da Rocchettese e Mallare. I rossoblù hanno annunciato l’ingaggio del classe 2006 Oleksandr Kushnir, mentre i Lupi hanno comunicato gli innesti di Pietro Briano (portiere classe 2004) e Matteo Briano (terzino o all’occorrenza centrocampista ex Plodio).