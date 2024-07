Calciomercato, adesso è ufficiale: Giorgio Battuello al Borghetto

Borghetto Santo Spirito. Si aspettava soltanto l’annuncio per vedere Giorgio Battuello con la maglia granata. Tutto era previsto per questa settimana e, infatti, ecco arrivare l’ufficialità proprio nella sua apertura. Un innesto importante per il Borghetto, con mister Rattalino che ritrova l’esperienza del suo attaccante che ha allenato ad Andora nella scorsa stagione.

Il comunicato:

La nuova stagione si apre con un grande acquisto: Giorgio Battuello è un nuovo giocatore granata.

Reduce da una stagione da otto gol in undici partite, Giorgio non ha bisogno di presentazioni.

Un innesto di grande qualità che andrà a impreziosire un reparto avanzato già molto ricco di soluzioni e che riteniamo possa essere decisivo non solo sotto il profilo tecnico, ma anche e soprattutto per guidare i tanti giovani presenti in rosa.

Benvenuto, Giorgio.