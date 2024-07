Calcio, UFFICIALE: Santiago Sogno è del Pietra Ligure

Pietra Ligure. L’indizio social del club biancoceleste aveva tolto ogni tipo di dubbio sul concretizzarsi di una trattativa che entra di diritto tra le più importanti dell’estate del calcio dilettantistico ligure.

Il comunicato ha dato l’ufficialità definitiva: Santiago Sogno è un nuovo giocatore del Pietra Ligure, l’argentino è il colpo per l’attacco per poggiare le basi per “sognare” il salto di categoria.

La nota:

L’A.S.D. Pietra Ligure 1956 comunica di aver perfezionato l’accordo per le prestazioni del calciatore argentino Santiago Sogno, attaccante, classe 1989.

Nella scorsa stagione in forza alla Cairese con la quale ha vinto i play-off nazionali di Eccellenza conquistando la promozione in Serie D, Sogno ha vestito, tra le altre, anche le maglie di Savona, Varesina, Accademia Borgomanero e Albenga.

A Santiago va il più caloroso benvenuto da parte del presidente Luigi Ricciardi e di tutta la società.